14-jarige gamer spendeert onbewust fortuin op voetbalspel FIFA 18

Een 14-jarige gamer uit het Ierse Cork heeft per ongeluk de bankrekening van zijn nietsvermoedende moeder geplunderd door in het Playstationspel FIFA 18 aankopen te doen. Kennelijk was de tiener er zich niet van bewust dat er betaald moest worden om extra punten te verkrijgen in het spel. De moeder reageert furieus: "We kregen nooit melding dat mijn bankkaart geactiveerd was", klinkt het in het dagblad Irish Mirror. Sony weigert alvast om het gespendeerde geld terug te geven.



"Hij begreep het niet zo goed, maar iedere keer dat hij 10 punten aanklikte moest hij betalen", licht de moeder, die anoniem wil blijven, toe. "Bij aankoop werd nooit gezegd dat er zo'n pay-to-win-element in het spel vervat zat. Hij heeft nooit bewust mijn bankkaart moeten activeren. Onbewust speelde hij met het geld op mijn bankrekening", aldus de gedupeerde moeder nog. "Ik heb Playstation gecontacteerd en kreeg het antwoord dat FIFA een spel voor volwassenen is. Ik heb uitgelegd dat mijn zoon 14 jaar oud is en hij niet begreep dat hij met geld aan het spelen was." De uitleg van de vrouw mocht niet baten: Sony (het bedrijf achter Playstation) weigert om het geld terug te storten.

Reacties

22-12-2017 16:57:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.073

OTindex: 60.296

Quote:

j niet begreep dat hij met geld aan het spelen was."



Wát dacht die knul dán dat hij aan het doen was met moeders bankpas??

Onbewust? Lamenielachuh! Wát dacht die knul dán dat hij aan het doen was met moeders bankpas??Onbewust? Lamenielachuh!

22-12-2017 17:05:13 DOAfan1

Senior lid

WMRindex: 139

OTindex: 2





in vrijwel elk spel is het tegenwoordig verplicht om akkoord te geven op een popup waarin ook het te betalen bedrag wordt vernoemd te tonen.

Daarnaast kan je je ook afvragen waarom haar bank kaart gekoppeld is en waarom zij überhaupt haar zoon daartoe toegang heeft gegeven.

Bij playstation is het zo dat je per gebruiker rechten kan toewijzen en daarmee ook of ze überhaupt aankopen mogen doen zonder pincode.



Gevalletje eigen schuld?



Laatste edit 22-12-2017 17:05 @Mamsie : inderdaad!in vrijwel elk spel is het tegenwoordig verplicht om akkoord te geven op een popup waarin ook het te betalen bedrag wordt vernoemd te tonen.Daarnaast kan je je ook afvragen waarom haar bank kaart gekoppeld is en waarom zij überhaupt haar zoon daartoe toegang heeft gegeven.Bij playstation is het zo dat je per gebruiker rechten kan toewijzen en daarmee ook of ze überhaupt aankopen mogen doen zonder pincode.Gevalletje eigen schuld?

22-12-2017 17:10:23 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.073

OTindex: 60.296



En dat zou die knul ook moeten weten, het is geen kleuter meer! @DOAfan1 : Ik doe zulke spelletjes nooit en ik heb geen idee hoe ze werken. Maar ik weet wél dat als er ergens een bankpas aan te pas moet komen, dat er geld bij komt kijken.En dat zou die knul ook moeten weten, het is geen kleuter meer!

22-12-2017 22:22:13 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.285

OTindex: 583

Natuurlijk geeft Sony geen cent terug! Als ze daaraan gaan beginnen dan worden ze overstelpt met sob-stories van single moms wiens kid geheel pardoes en onbewust hun bankrekening had gebruikt.. Jaja..

22-12-2017 23:05:38 Madarian

Oudgediende



WMRindex: 2.455

OTindex: 5.551

En nu van de andere kant: microtransacties in spellen zouden over de hele wereld verboden moeten worden. Juist om dit soort dingen te voorkomen. Of je koopt een spel volledig, of je hebt een abonnement op een online spel waarvoor je voor het aantal spelminuten betaalt. DLC's vooruit, maar bedrijven die spellen maken met microtransacties zouten torenhoge boetes moeten krijgen, en die spellen zouden verboden moeten worden.

23-12-2017 00:09:42 conget

Senior lid

WMRindex: 870

OTindex: 20

Wnplts: Internet

@Madarian :

En nu van de andere kant: microtransacties in spellen zouden over de hele wereld verboden moeten worden. Juist om dit soort dingen te voorkomen. Of je koopt een spel volledig, of je hebt een abonnement op een online spel waarvoor je voor het aantal spelminuten betaalt. DLC's vooruit, maar bedrijven die spellen maken met microtransacties zouten torenhoge boetes moeten krijgen, en die spellen zouden verboden moeten worden. QuoteEn nu van de andere kant: microtransacties in spellen zouden over de hele wereld verboden moeten worden. Juist om dit soort dingen te voorkomen. Of je koopt een spel volledig, of je hebt een abonnement op een online spel waarvoor je voor het aantal spelminuten betaalt. DLC's vooruit, maar bedrijven die spellen maken met microtransacties zouten torenhoge boetes moeten krijgen, en die spellen zouden verboden moeten worden.



Ik ben daar niet mee eens. Micro transacties bieden de spelers gelegenheid de voorsprong te kopen, maar niemand werd er geforceerd die te kopen om het spel uberhaupt te spelen.



Bij elk van zulke transacties is er steeds wel een melding dat er met echt geld betaald wordt. Ik kan me niet voorstellen dat een 14-jarige iemand dat niet beseft.



Bovendien, creditcard binden aan ps4 waarbij de kinderen volledig toegang hebt is zowiezo niet slim. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders. Ik ben daar niet mee eens. Micro transacties bieden de spelers gelegenheid de voorsprong te kopen, maar niemand werd er geforceerd die te kopen om het spel uberhaupt te spelen.Bij elk van zulke transacties is er steeds wel een melding dat er met echt geld betaald wordt. Ik kan me niet voorstellen dat een 14-jarige iemand dat niet beseft.Bovendien, creditcard binden aan ps4 waarbij de kinderen volledig toegang hebt is zowiezo niet slim. De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de ouders.

23-12-2017 09:58:09 Madarian

Oudgediende



WMRindex: 2.455

OTindex: 5.551

@conget : Sorry, maar er zijn zat leken op computergebied die de ballen verstand hebben van computers. Mogen die ook niet meer op internet van je? Alles is in te stellen. Maar voor een hele hoop mensen zijn die instellingen abracadabra. Er zijn zat verkeerde links bij advertenties, er zijn zat "antivirusprogramma's" die zich eigenlijk zelf als een virus gedragen. En als ze erop klikken is het ook hun eigen schuld? Ik zie het als uitlokking als het niet goed aangegeven is. Het zou minimaal goed aangegeven moeten worden op de verpakking en/of kooppagina, vooral op het betaalscherm.

23-12-2017 10:06:19 stora

Stamgast



WMRindex: 8.094

OTindex: 1.018

Veel mensen zijn ter goeder trouw en veel bedrijven proberen geld uit je zak te kloppen.

Bv de reisbranche, je gaat voor een goedkope ticket en als je alle kosten en belastingen erbij optelt dan heb je gewoon geen goedkoop ticket.

Van banken weten we het ook en daar heb je nog wel een vertrouwensrelatie mee. Maar ook die smeren je dingen aan zonder dat je het weet.

Het moet duidelijk zijn als je iets betaalt.

23-12-2017 10:59:58 DOAfan1

Senior lid

WMRindex: 139

OTindex: 2



Het is niet dat er onderhuids geld wordt afgeschreven.



: ik ben absoluut geen voorstander van micro transacties. Het wordt gebracht als dat je voortgang kan kopen, maar ondertussen is de implementatie altijd zo dat je een grotere voorsprong hebt en houd als je items blijft kopen.

Het wordt zelfs actief gestimuleerd, immers zonder geld uit te geven delf je het onderspit.

Ik zie het alleen als geoorloofd als het visuele upgrades betreft wat de balans in het spel niet verstoord. @stora : eens, het moet duidelijk zijn. Maar in geval van micro transacties kan je stellen dat je wel degelijk op de hoogte wordt gesteld. Je moet expliciet toestemming geven om het te kopen.Het is niet dat er onderhuids geld wordt afgeschreven. @conget : ik ben absoluut geen voorstander van micro transacties. Het wordt gebracht als dat je voortgang kan kopen, maar ondertussen is de implementatie altijd zo dat je een grotere voorsprong hebt en houd als je items blijft kopen.Het wordt zelfs actief gestimuleerd, immers zonder geld uit te geven delf je het onderspit.Ik zie het alleen als geoorloofd als het visuele upgrades betreft wat de balans in het spel niet verstoord.

23-12-2017 15:05:43 EdgarPoe

Senior lid

WMRindex: 543

OTindex: 48

Wnplts: Regio Leid

Al die spelfabrikanten zijn maar met 1 (één) ding bezig. Zoveel mogelijk geld uit de gamer zn zak kloppen. En ze doen er alles voor om dit te bewerkstelligen. Netzoals lid worden van XBOX of PLAYSTATION. Enorm handig en makkelijk/snel om je in te schrijven, Maar uitschrijven is maar al te vaak een crime. En de overheid... die wast zn handen in onschuld. En dan hebben ze het over "zorgplicht"... my ass

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: