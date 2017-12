Grada (81) werd in haar huis geraakt door een kogel: Zelfs in je bed niet meer veilig

De 81-jarige Grada Meekers uit Utrecht werd zondagnacht geraakt door een verdwaalde kogel terwijl ze lag te slapen in haar bed. Haar man Boudewijn (80) vertelt hoe het echtpaar ontzettend is geschrokken. "Haar been bleef maar bloeden. Het is vreselijk, zelfs in je eigen bed ben je niet meer veilig."Boudewijn van der Kroef (80) en Grada Meekers (81) wonen al 45 jaar aan de Portoricodreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Ze lagen te slapen toen er iets na middernacht een straat verderop werd geschoten. "Ik schrok wakker van de knallen. Heel snel achter elkaar: ratatatatatatata", vertelt de geëmotioneerde Boudewijn. "Het was een automatisch geweer. Vlak bij ons huis."Eén van de kogels raakte de slaapkamerraam van Boudewijn en Grada die in diepe slaap waren. Dat veroorzaakte een enorme klap. Boudewijn liep naar het raam om te kijken wat er aan de hand was. Toen Grada wilde opstaan, deed ze een vreselijke ontdekking. "Mijn vrouw zat helemaal onder het bloed. Ze kon haar been ook niet meer goed bewegen."Al snel drong door wat er is gebeurd. "Grada was geraakt door een kogel vanuit de Japuradreef. In haar bovenbeen zat een grote wond, waar het bloed uitspatte. De kogel was er aan de achterkant uitgekomen."Boudewijn belde meteen 112. "Omdat Grada aan de bloedverdunners zit, bloedde ze heel erg. Dat was erg spannend. Maar gelukkig wist mijn vrouw rustig te blijven. Ze was zo dapper."Ambulance en politie waren snel ter plaatse, vervolgt Boudewijn. "Ze hebben mijn vrouw heel goed en vriendelijk behandeld." Grada ligt nog altijd in het ziekenhuis. "Ze is rustig en weer goed aanspreekbaar. Maar natuurlijk ook erg geschrokken", vertelt Boudewijn. Langzaam dringt er tot hem door wat er is gebeurd."Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de kogel mijn vrouw net iets hoger had geraakt. Daar moet ik echt niet te lang over nadenken." Een korte stilte valt. Boudewijn vervolgt: "Dat je zelfs niet meer veilig bent in je eigen huis, in je eigen bed. Daar zijn we heel erg van geschrokken. We voelen ons even niet meer veilig in ons eigen huis waar we al zo lang wonen."