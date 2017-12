Politie Gorinchem behangt met honderden natte 50-eurobiljetten

Soms moet geld niet rollen, maar hangen. Op het politiebureau van Gorinchem hadden agenten dit weekend een leuk klusje: honderden natte 50-eurobiljetten aan de wand hangen of op de tafel leggen om te drogen.De politie Rotterdam plaatste op sociale media een foto van het "nieuwe behangetje". In totaal ging het om bijna 26.000 euro. Ze zijn niet vastgemaakt, maar tegen de wand geduwd. Volgens een woordvoerder van de politie bleven ze plakken, want nat. "Als ze naar beneden vielen, waren ze droog."Het geld was afkomstig van een vrouw van 54 uit Leerdam. Zij reed in de nacht van zaterdag op zondag in haar woonplaats het water in met haar auto. Toen het voertuig uit het water was getakeld, zocht de politie in haar tas naar haar rijbewijs.Ze vonden ruim 500 briefjes van 50. De vrouw raakte niet gewond, wel bleek ze te veel te hebben gedronken. De politie nam de biljetten in beslag en onderzoekt de herkomst van het geld.Het is niet bekend hoe lang het heeft geduurd voordat de agenten alle biljetten hadden opgehangen of hoe lang het drogen heeft geduurd, maar "voordat het allemaal droog is, ben je wel even zoet".