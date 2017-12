Amerikaanse (22) gedood door haar eigen honden

Een 22-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Virginia is het slachtoffer geworden van haar eigen honden. Het lichaam van Bethany Stephens werd donderdagmiddag gevonden in een bos bij de plaats Goodland, niet ver van haar huis.Een woordvoerder van de politie zei op een persconferentie dat het stoffelijk overschot van de vrouw werd geflankeerd door 'twee heel grote, gevlekte pitbulls' toen ze haar vonden. De nieuwszender Fox meldt dat de politie ervan uitgaat dat de honden 'waren gefokt om te vechten'.Halsstreek en gezichtBethany Stephens had afweerverwondingen aan handen en armen, blijkt uit medisch onderzoek. Maar de eerste fatale beten had ze in haar halsstreek en haar gezicht, zegt de politie. "Ze is waarschijnlijk naar de grond gewerkt en verloor daar het bewustzijn. Daarna hebben de honden haar doodgebeten."De vindplek zat onder het bloed en het kostte de politie acht uur om 'zestig bewijsstukken' te verzamelen. "Het moet een afschuwelijke slachting zijn geweest", zei sheriff James L. Agnew. "Ik zit veertig jaar bij de politie en ik heb nog nooit iets gezien wat hier ook maar bij in de buurt komt."De honden zijn overgebracht naar een asiel. Ze worden zeer waarschijnlijk afgemaakt.