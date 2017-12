Politie staat voor raadsel: man (70) vliegt plots in brand op straat en sterft

De Londense politie zit met de handen in het haar. De 70-jarige John Nolan vatte op straat plots vuur en stierf later in het ziekenhuis aan zware bran

Reacties

Ik heb zo mijn twijfels over het bestaan van één allesomvattende verklaring. Spontane ontbranding is een bekend mysterie. Er zijn al zo'n 150 gevallen gedocumenteerd, maar een eensluidende verklaring zou er nog niet zijn.Ik heb zo mijn twijfels over het bestaan van één allesomvattende verklaring.

Mijn eerste gedacht was ook, he dit heb ik vaker gehoord, het blijkt toch echt te bestaan, spontane ontbranding.

