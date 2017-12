Mysterie van boswachters opgelost: Ik zie dit dagelijks, maar had het niet herkend

Boswachters Gerard en Martin stonden deze week voor een groot raadsel in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ze hadden iets gevonden dat ze nooit eerder hadden gezien, en bevriende ecologen hadden ook geen idee wat het was. Dankzij Twitter weten ze dat nu wel.Op de foto van afgelopen donderdag was, behalve mos en plantjes, ook een lichtroze, gekronkeld object te zien. Op een oppervlakte van een vierkante meter lagen in totaal tien exemplaren. Boswachter Martin had geen idee wat het was, vertelt hij.'Het zag er een beetje uit als een darmpje en het voelde rubberig, ik had het nog nooit eerder gezien. Dus ik vroeg toen aan een paar ecologen of zij het kenden, maar zij wisten ook niet wat het was.' Toen hij het vroeg op Twitter kreeg hij veel verschillende reacties. 'Buitenaardse wezens, zeiden er een paar.'Toch zat het verlossende antwoord er ook tussen: sterrenschot. 'Dat is iets dat we dagelijks zien in het bos, daar is niets bijzonders aan. Maar ik ben toch maar teruggereden naar de plek om nog een keer te kijken. En vanmiddag zag het er plotseling heel anders uit - als sterrenschot, inderdaad.'Resten van kikkerSterrenschot bestaat uit de resten van een zwangere kikker of pad, die is opgegeten. Na het eten zwelt het omhulsel van het ei op, waardoor het dier de substantie weer uitbraakt. Martin gokt dat de sterrenschot die hij vanmiddag zag, heel vers was. 'Als het in aanraking komt met water, verandert het van structuur, denk ik. Daarom zag het er de tweede keer zo anders uit.'Martin kan in ieder geval wel lachen om zijn ervaring. 'We hebben meer dan 100 reacties gekregen op die tweet. Heel bijzonder', lacht hij.