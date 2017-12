Pentagon erkent jarenlang onderzoek naar ufo's

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft jarenlang in het geheim onderzoek laten verrichten naar ufo's. Het Advanced Aerospace Threat Identification Program liep tussen 2007 en 2012 en kostte jaarlijks 22 miljoen dollar, bevestigt het Pentagon na berichtgeving van The New York Times.



Het programma kwam tot stand onder impuls van Harry Reid, die jarenlang de Democratische fractie in de Senaat leidde. De kostenpost stond volgens de krant listig verstopt in de begroting van het ministerie. Het merendeel van het geld ging naar een bedrijf uit Reids thuisstaat Nevada dat onderzoek doet naar ruimteverschijnselen.



Het bedrijf onderzocht voor de regering onder meer meldingen over vliegende schotels, graancirkels en andere moeilijk te verklaren verschijnselen. Onduidelijk is of het programma iets heeft opgeleverd.



Volgens het Pentagon werd het programma in 2012 stopgezet vanwege de kosten. Bronnen zeggen echter tegen The New York Times dat er nog steeds een soortgelijk onderzoek loopt, maar dan anders vermeld in de begroting.

Reacties

19-12-2017 11:06:06 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.909

OTindex: 172

S Er zijn zat mensen die geloven dat aliens echt bestaan en ons geregeld bezoeken. Dan is het toch ook logisch dat de overheid onderzoek doet?



Alleen zijn er ook heel veel mensen die dat niet geloven en die het onzin vinden. Dus is het beter om het een beetje stiekem te doen. Maar gezien het aantal inwoners van America, is 22miljoen net niets.

19-12-2017 12:01:09 Balderic

Senior lid

WMRindex: 984

OTindex: 2

verzinsels waarnemingen van idioten duur is kun je maar het beste van de daken schreeuwen.



Als je de kosten van een onderzoek aan de melder doorberekend is het snel afgelopen met de 'waarnemingen'.

@DrZiggy : Ze hadden het beter niet stiekem kunnen doen. Dat het onderzoeken vanwaarnemingen van idioten duur is kun je maar het beste van de daken schreeuwen.Als je de kosten van een onderzoek aan de melder doorberekend is het snel afgelopen met de 'waarnemingen'.

19-12-2017 16:07:46 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.139

OTindex: 2.925

Waarom zou men dit niet openlijk doen, ik vind het heel normaal dat men wil weten of er meer is dan wat we nu denken te weten?



Misschien is er leven buiten de Aarde en misschien zien deze mensen het echt, ik heb zelfs verslagen gelezen van Australische piloten die boven in de lucht vreemde zaken hebben waargenomen, dus onderzoek kan dan best op zijn plaats zijn voor de mensheid.



Tevens levert het vaak ook nog eens iets op voor ons, denk maar aan de ruimtevaart en de vele genezingen die nu mogelijk zijn hierdoor.



Als het niet stiekem gebeurd dan krijg je ook geen vriendendiensten die er met het geld van door gaan en dan niets af hoeven te leveren, bij openheid moeten er verslagen gemaakt worden die vertellen waar het geld aan is besteed.

