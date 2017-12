Beschonken bestuurder ramt Bob-bord langs A13

Een reclamebord van de landelijke campagne om alcohol in het verkeer tegen te gaan is zaterdagnacht langs de A13 doormidden gereden. De dader bleek saillant genoeg een slok te veel op te hebben, meldt de Zuid-Hollandse nieuwssite Regio15.De bestuurder reed rond 02.30 uur in de richting van Den Haag toen hij bij de oprit Delft-Zuid van de weg raakte en een Bob-campagnebord ramde. Zowel het bord als de auto liepen veel schade op.De man werd ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel. Hij bleek niet naar het ziekenhuis te hoeven. Wel werd hij aangehouden en meegenomen door de politie toen uit een blaastest bleek dat hij alcohol had gedronken.