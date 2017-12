Uit container halen van weggegooid eten is ook diefstal, zegt rechter, maar hij legt geen straf op

DEN BOSCH/UDEN - ,,Als ik hier straf voor krijg, kan ik de spullen net zo goed uit de winkel halen. Dan is het tenminste niet over de datum." Een 25-jarige man zonder vaste woonplaats snapt er niks van dat hij zich donderdag voor de rechter moest verantwoorden, nadat hij in augustus dit jaar een paar tassen met weggegooide waar uit een vuilniscontainer viste bij supermarkt Emté in Uden.



De man klom samen met een 36-jarige kompaan 's nachts over een hek om bij de container te komen. Beide woonden in die tijd in een kraakpand in Uden en hadden geen inkomen. ,,En een mens moet toch eten. Ik kan moeilijk aan een boom gaan knagen", verdedigde de jongste inklimmer zijn daad. De oudste liet tijdens de rechtszaak verstek gaan.



Op videobeelden van een bewakingscamera werd het duo nadien herkend. In feite hadden de twee een inbraak gepleegd, oordeelde justitie. ,,Natuurlijk zie ik ook wel dat dit iets anders is dan een echte inbraak. Daarom eis ik geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf", sprak de officier van justitie. Ze eiste 40 uur werkstraf voor de oudste 'dief' en 50 voor de jongste. Die was namelijk al eens eerder veroordeeld voor diefstal.



De rechter was het met de aanklager eens dat het duo zich volgens de letter van de wet schuldig heeft gemaakt aan diefstal. ,,Maar ik leg geen straf op. Dat vind ik hier niet aan de orde. Als u nu de volgende keer gewoon vraagt aan de supermarkt of u spullen uit de container mag halen, dan maakt dat het leven een stuk makkelijker", gaf hij de man mee. Die had die conclusie al eerder getrokken. ,,Ik woon nu in Zeeland in een kraakpand. Daar hebben we hierover al met de Jumbo afspraken gemaakt."

Reacties

16-12-2017 18:05:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.005

OTindex: 60.166

Ja, zodra je over een hek klimt kom je op eigen terrein en dat mag niet.

Maar een afspraak naken met de supermarkt is natuurlijk helemaal prima.

16-12-2017 20:58:37 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.918

OTindex: 1.003

Mensen kunnen ziek worden van eten wat de supermarkt weggooit. Denk bv aan producten die uit de koeling komen en zeker zomers heel snel bederven.

En de supermarkt blijft dan verantwoordelijk.

Dus een afspraak met de supermarkt zodat ze artikelen die over datum gaan op mogen halen is geweldig. Dat gaat de voedselverspilling tegen.

16-12-2017 21:34:48 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.503

OTindex: 49

Plezierige man, die rechter.De officier van justitie moet nog veel leren. Maar natuurlijk hebben ze gelijk dat het niet mag.

16-12-2017 21:55:02 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.785

OTindex: 8.818

S



Hmm, de mensen kunnen ook heel ziek worden van wat er gewoon in de supermarkt verkocht wordt. Te zout, te vet, te veel chemicaliën. @stora : Mensen kunnen ziek worden van eten wat de supermarkt weggooit.Hmm, de mensen kunnen ook heel ziek worden van wat er gewoon in de supermarkt verkocht wordt. Te zout, te vet, te veel chemicaliën.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: