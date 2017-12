Houd uw kinderen aangelijnd, opvallend verkeersbord bij speeltuintje

Bij een speeltuintje aan de Willem Barentszstraat in Den Bosch staat sinds kort een nieuw waarschuwingsbord. Op het bord is een afbeelding van een poppetje met een aangelijnd kind te zien. Daaronder staat voor de duidelijkheid nog een bord met de tekst 'Houd uw kinderen aangelijnd'.Buurtbewoners zijn verbaasd over het opvallende waarschuwingsbord. Het is nog onduidelijk wie het geplaatst heeft en welke straf ouders krijgen die hun kinderen toch los laten lopen.Wellicht is het bord afkomstig van iemand die vindt dat de kinderen in het speeltuintje te veel overlast veroorzaken?