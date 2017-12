Dakloze man vindt 300.000 euro op luchthaven van Parijs

In Parijs heeft een dakloze man de slag van zijn leven geslagen. De man was afgelopen vrijdag prullenbakken aan het afstruinen op de Parijse luchthaven Charles-de-Gaulle, toen hij merkte dat een deur van het cashverwerkingsbedrijf Loomis open stond.

Toen hij naar binnen ging stonden twee zakken vol met geld. Hij bedacht zich geen moment en ging er met de zakken vandoor.



Rond 17.30 uur werd alarm geslagen omdat de deur was blijven open staan. Maar de man had zich toen al uit de voeten gemaakt. Op bewakingscamera's is te zien hoe de man met zijn koffer aankomt en verbaasd opkijkt als hij de deur van het cashverwerkingsbedrijf met een duwtje weet te openen. Korte tijd later komt hij met de buit naar buiten en slaat op de vlucht. Hij laat daarbij zijn oude koffer achter. Deze koffer bleek na politieonderzoek leeg.



De politie is wanhopig op zoek naar de man die samen met zijn fortuin, zo'n 300.000 euro, met de noorderzon verdween. De luchthavenpolitie weet inmiddels wel om wie het gaat, maar waar is hij?

16-12-2017 12:50:28 TazDevil

Die zal nu wel niet meer dakloos zijn

16-12-2017 12:53:14 allone

waarbij ik het woord 'vinden' in de titel een beetje vreemd vind.. 'stelen' is dit toch?!

