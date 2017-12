Zoontje vriest dood, terwijl moeder roes uitslaapt

Jamie Lyn Basinger (24) lag na drugsgebruik uitgeteld op bed, terwijl haar 3-jarige zoontje Landyn ongezien naar buiten sloop. Het ventje uit de Amerikaanse staat North Carolina sloot zichzelf buiten en probeerde in de ijzige kou tevergeefs weer binnen te komen. De kleine Landyn bezweek aan de barre weersomstandigheden.



Buren troffen zijn ijskoude lichaampje aan voor het ouderlijk huis in Morgangton. Agenten zagen op de ramen vingerafdrukken van het ventje staan. Landyn had, moederziel alleen, geprobeerd de woning weer binnen te komen. Basinger en haar vriend hebben tijdens het uitslapen van hun roes het geroep en geklop van de peuter nooit gehoord.



Voor de rechter gaf het tweetal deze week toe drugs te hebben gebruikt. De vrouw erkende in een diepe slaap te zijn gevallen en niet meer op haar zoontje te hebben gelet. Zo hoorde ze niet hoe Landyn zijn kamertje uitliep, de voordeur opendeed en zijn dood tegemoet liep. ,,Zij sliep, terwijl haar zoontje doodvroor’’, klonk het uit mond van de aanklager.



Wat het verhaal nog tragischer maakt, is dat Landyn de dag ervoor nog zijn verjaardag vierde. Pas toen de buren aanklopten, drong het drama tot moeder Jamie en haar vriend Joshua Steffey door. Door verdriet overmand liet Basinger zich op de grond vallen. ,,Hier zal ze de rest van haar bestaan mee moeten leven’’, zei Jamies moeder Brenda in de rechtszaal.



Volgens Basingers advocaat Frank Webster stortte zijn cliënt volledig in, toen ze het ontzielde lichaampje van haar zoontje zag. ,,Ze begon onbedaarlijk te huilen’’, vertelt Webster. ,,Sindsdien is ze niet meer gestopt met huilen.’’ Landyns moeder, die al 245 dagen vastzit, bekende schuld aan onvrijwillige doodslag en kreeg drie jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd.

Die vriend is toch even verantwoordelijk voor Landyn geweest of mis ik nu wat. (ook al was hij niet de vader, blijkbaar was hij wel een vaste partner van ma.)

"onvrijwille doodslag".. natuurlijk is ze verantwoordelijk voor haar zoontje en was ze onverantwoordelijk bezig.. maar doodslag gaat wel ver, mij lijkt het feit dat het kind dood is al straf genoeg

