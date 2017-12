Miep (70) is boos want personeel eet chocoladeletters voor gehandicapten op

Er is grote verontwaardiging in Dinteloord over ‘de 25 chocoladeletters van Miep’. Miep is Miep Broeren (70), een bekende vrijwilliger in het dorp. Vlak voor Sinterklaas regelde ze 25 chocoladeletters voor de gehandicapten van Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW) in Dinteloord. Maar de traktatie bereikte de gehandicapten nooit.



“Ik heb de letters vlak voor Sinterklaas afgegeven. Maar een paar dagen later belde mijn dochter me op. Ze vertelde dat de 25 gehandicapten de letters nooit hebben gehad. Het personeel had de letters onderling verdeeld. Het is een grote schande”, zegt Miep.



Miep ging vervolgens zelf verhaal halen bij de stichting. “In de kantine zat een mevrouw en die zei dat de gehandicapten de letters niet meer nodig hadden. En dat in goed overleg besloten is om de letters te verdelen onder het personeel. Ik heb gezegd dat ze een aso is.”



'Laat die bloemen maar ergens anders'

Excuses leken er niet lang daarna toch te komen. “Ze hebben mijn dochter opgebeld want ze wilden hun excuses aanbieden met een bosje bloemen. Mijn dochter heeft gezegd dat ze mij even moesten bellen, maar ze hadden geen trek om het nog een keer uit te leggen. Toen heeft mijn dochter ze verteld dat ze die bloemen ergens anders konden laten.”



Ondertussen krijgt Miep bijval uit heel Dinteloord. Lokaal politicus Tim Huisman roept mensen op zijn Facebookpagina zelfs op om cadeau-ideeën te bedenken, zodat Miep tijdens kerst een presentje krijgt. "Maar dat hoeft allemaal niet van mij hoor”, zegt ze. “Maar ik ben blij dat Dinteloord achter me staat.”



Een woordvoerder van de stichting laat weten dat ze heel blij waren met het gebaar van Miep. "Een medewerkster heeft ze in ontvangst genomen. Ze wist niet dat dit zou gebeuren, dus daarna heeft ze overlegd en hebben we als stichting besloten om ze niet uit te delen. Dat komt omdat een aantal mensen die hier wonen op dieet zijn. En we willen niet de één wel een letter geven en de ander niet."



Wel vindt SDW dat ze Miep hadden moeten bellen over de beslissing. "Het was een verkeerde inschatting van ons om dat niet te doen. Maar het is een weloverwogen beslissing geweest om de letters niet aan de gehandicapten te geven en ze uiteindelijk te verdelen onder het personeel."

Reacties

15-12-2017 16:10:34 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.663

OTindex: 7.289

Quote:

Ik heb gezegd dat ze een aso is.

Hahaha, ik zie het al helemaal voor me!

.....

"Je bent een aso.".... "Oh. Ja en?"

....

Maar ze heeft wel gelijk. echt netjes was het niet.



Quote:

Toen heeft mijn dochter ze verteld dat ze die bloemen ergens anders konden laten.”

Oftewel: haar dochter heeft vast gezegd, dat ze de bloemen in hun reet konden steken! Laatste edit 15-12-2017 16:13 Hahaha, ik zie het al helemaal voor me!....."Je bent een aso.".... "Oh. Ja en?"....Maar ze heeft wel gelijk. echt netjes was het niet.Oftewel: haar dochter heeft vast gezegd, dat ze de bloemen in hun reet konden steken!

15-12-2017 16:16:18 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.904

OTindex: 1.003

Ik vind het een slap excuus want die letters waren niet voor het personeel bedoeld dus je kan overleggen wat je wil, maar dan nog blijf je er van af.

15-12-2017 16:28:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.997

OTindex: 60.143



: Oftewel: haar dochter heeft vast gezegd, dat ze de bloemen in hun reet konden steken! Quote: @GroteMop1983 : Oftewel: haar dochter heeft vast gezegd, dat ze de bloemen in hun reet konden steken!



Kijk, en dat zie ik dan weer helemaal vóór me. Tot in de ranzige details, welteverstaan!



Laatste edit 15-12-2017 16:28 Kijk, en dat zie ik dan weer helemaal vóór me. Tot in de ranzige details, welteverstaan!

15-12-2017 16:33:23 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 4.663

OTindex: 7.289

Beetje flauw is het wel. Een chocoladeletter van iemand afpakken die zich niet kan verweren. @Mamsie : Ik ook.Beetje flauw is het wel. Een chocoladeletter van iemand afpakken die zich niet kan verweren.

15-12-2017 16:45:07 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.138

OTindex: 1.702

In een ander artikel vertelde Miep dat het personeel later tegen haar zei dat de bewoners al meer dan genoeg cadeautjes hadden gekregen en dat ze daarom de letters zelf gehouden hebben.



Nu een paar dagen later ineens deze verklaring... dat er sommige op dieet zijn en het niet eerlijk zou zijn... jaja

15-12-2017 16:47:58 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.904

OTindex: 1.003

Miep had ook kunnen besluiten om het aan de voedselbank te geven.



15-12-2017 17:38:23 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.109

OTindex: 142

T S Triest om een cadeau wat niet voor het personeel bedoeld is toch aan het personeel te geven...

15-12-2017 21:24:59 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.123

OTindex: 2.925





Net wat Behoorlijk brutaal om zoveel verschillende excuses te verzinnen. Ik geloof dat laatste best wel maar dan had de beslissing tijdens de vergadering moeten zijn dat mevrouw gebeld moest worden met de vraag wat er met de letters gebeuren moet.Net wat @stora : al bedacht heeft een voorstel dat het naar de overige armen in het dorp kan gaan via de voedselbank, maar zomaar uitdelen onder het personeel, nee, dat kan nooit door de beugel.

