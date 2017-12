Co de Roodt: het levende weeralarm is een hit op internet

Ze kan er zelf wel om lachen. De 83-jarige Co de Roodt uit Rotterdam was de afgelopen dagen een hit op internet. Op videoplatform Dumpert werd haar foto bijna 400.000 keer bekeken.“Toevallig had ik een paar weken geleden nog het grapje gemaakt: oma, er wordt voor u gewaarschuwd. Ze begreep het eerst niet,” vertelt haar kleindochter Chavenne Ooms (30).Ooms gaat verder: “Oma snapt niet dat zoveel mensen het grappig vinden. Wij als familie hebben er in elk geval heel hard om moeten lachen. Ze is op haar 83ste gewoon nog een internetsensatie!”Co de Roodt bleef de afgelopen dagen lekker in haar Rotterdamse huisje. “Ze zei: ik blijf mooi binnen, ik ben blijkbaar gevaarlijk.”