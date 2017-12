Schapen glijden in ijskoud water; brandweer redt ze uit de sloot

In Sprang-Capelle zijn maandagavond drie schapen in een sloot gegleden. En daarvan lag er waarschijnlijk al enige tijd in voor de brandweer hem op het droge kon zetten.De beesten gleden van de besneeuwde graskant aan de Dullaertweg naar beneden. Vier brandweermannen moesten eraan te pas komen om de zware beesten op het droge te tillen. Twee van hen stonden in het water en twee andere trokken de schapen op de kant.De drie schapen konden na de reddingsactie weer gewoon in de wei staan. En van de drie had wat moeite met lopen. Een omstander blijft daarom even in de buurt om te kijken of het goed gaat.