Je kerstboom: een huis voor 25000 insecten?

Met het binnenslepen van de kerstboom haal je meteen ook een hoop insecten het huis binnen meldt het AFP. Onderzoekers die keken naar het aantal en de soorten insecten die in kerstbomen voorkomen, vonden in sommige bomen maar liefst 25000 exemplaren. Variërend van luizen tot motten en van mijt tot spinnen stelt Bjarte Jordal van de Universiteit van Bergen, Noorwegen. Jordal voegt wel toe dat de beesten het waarschijnlijk niet lang in je huiskamer zullen volhouden. Jordal: ‘De insecten zullen zich niet goed kunnen voeden omdat er maar weinig andere planten in huis te vinden zijn. Ze zullen daarom snel uitdrogen en doodgaan.’ Ook vormen de insecten volgens Jordal geen gevaar voor meubels of de gezondheid. Geruststellend.

Reacties

13-12-2017 10:47:07 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.501

OTindex: 49

Niet leesbaar tenzij ik een gratis abonnement neem van een maand en daar voel ik niets voor.

13-12-2017 11:06:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.981

OTindex: 60.089

@Hart : Haha, hier hetzelfde. Ze kunnen de boom in met hun artikeltjes!

13-12-2017 14:06:48 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.864

OTindex: 996

Dat is een missertje van mij

13-12-2017 15:24:53 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.501

OTindex: 49

Ik had het al gehoord op dat vreselijke RTL programma met die heel erg vreselijke Tan. Daar deden ze alsof de wereld vergaat als je zo'n boom in huis haalt terwijl het de doodnormaalste zaak van de wereld is. Als je die gladde Umberto vertelt dat hij een paar miljoen bacterieën met zich meedraagt valt hij waarschijnlijk flauw.

13-12-2017 15:45:41 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.501

OTindex: 49



Dit keer niet. @Sjaak : Je hebt gelijk met die opmerking, maar soms heeft mijn vrouw de zapper in de hand en helpt het niet dat ik haar smeek door te zappen. En soms is het programma zo dom, dat het leuk wordt.Dit keer niet.

13-12-2017 15:53:45 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.864

OTindex: 996

@Hart , jij hebt dus thuis niet de broek aan.

13-12-2017 15:55:09 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.175

OTindex: 28.059

@Hart : Mijn god, hoe heb je het zover kunnen laten komen? Mijn god, hoe heb je het zover kunnen laten komen?

