Daan (7) stopt bij agenten bekeuring achter ruitenwisser

Agenten hebben aan de Menuet een ‘boete’ gekregen voor fout parkeren. De onaangename verrassing vonden agenten achter de ruitenwisser van hun voorruit. Ze kwamen net terug van een melding voor woninginbraak.Nooit leuk voor de bewoners om na een gezellige dag thuis te komen en dan blijkt er in je woning te zijn ingebroken. “Wij dachten ons dienstvoertuig op juiste wijze te hebben geparkeerd in de straat en namen vervolgens de aangifte op bij de slachtoffers. Een agent in spe dacht kennelijk heel anders over onze manier van parkeren en had zonder waarschuwing ons voertuig van een bekeuring voorzien”, schrijft de Politie Drechtsteden Buiten zondag 10 december 2017 op hun Faceboopagina.De agenten zeggen dat ze met een glimlach de bekeuring in ontvangst namen. De boete was namelijk ‘een ijsje’. “Uiteraard laten we het hier niet bijzitten en zien we de bezwaarprocedure met vertrouwen tegemoet. Mocht ‘agent’ Daan uiteindelijk in het gelijk worden gesteld, dan zal ons niks anders resten dan onze portemonnee te trekken en de boete te voldoen.”