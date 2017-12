Kerstboom bij raadhuis meteen weer verwijderd: dorpsbewoners stomverbaasd

Bewoners van het dorp De Rijp snappen er niks van. Vrijdagochtend werd er een kerstboom neergelegd voor het raadhuis, bedoeld om opgetuigd te worden zoals elk jaar, maar een paar uur later werd deze weer meegenomen door een wagen van Stadswerk Alkmaar.



Inwoonster Jacq Smits van der Wardt plaatste naar aanleiding van het voorval een reactie op de Facebookpagina van de gemeente: "Zoals elk jaar werd er weer een prachtige kerstboom geplaatst voor het raadhuis. Maar toen kwam de gemeente Alkmaar met een grote vrachtwagen, pakte hem op met een grijper en gooide hem achterin een container... Dag kerstboom."



De gemeente reageert al snel op haar bericht: "Ik ga voor je navragen bij Stadswerk072 wat hier gebeurd is. Zij zijn helaas niet meer te bereiken, dus het antwoord volgt na het weekend."



Op uitleg van Stadswerk is het dus nog even wachten. Jacq Smits denkt zelf dat het een miscommunicatie betreft, laat ze weten aan NH Nieuws. "Dat gebeurt hier wel vaker", zegt ze. "Maar dit is wel echt een ramp! Ik hoop dat ze de fout snel herstellen.

Reacties

12-12-2017 12:45:34 Hart

Oudgediende



WMRindex: 8.488

OTindex: 49

Hahaha, wat een minkukels!

12-12-2017 14:52:24 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 151

OTindex: 3

En er is dan niemand die vanuit het raam van het gemeentehuis ziet dat de net geleverde kerstboom weer door een of ander bedrijf opgehaald wordt en naar buiten vliegt om verhaal te halen ?



O, wacht, het zijn natuurlijk ambtenaren, die rennen over het algemeen niet zo hard, of zeg eigenlijk maar, helemaal niet.

12-12-2017 15:13:24 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.845

OTindex: 996

Stadswerk Alkmaar is gewoon een maand te vroeg begonnen met de bomenophaaldienst

12-12-2017 15:21:35 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.969

OTindex: 60.067

Quote:

Jacq Smits denkt zelf dat het een miscommunicatie betreft, laat ze weten aan NH Nieuws.



Nou, dát zal toch niet! Nou, dát zal toch niet!

12-12-2017 17:03:24 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.169

OTindex: 28.048

En nu moet er een nieuwe boom gekocht worden en gesteggeld over wie dat nu weer moet betalen. Met een beetje geluk is die er voor de Kerst en wordt hij niet wederom meteen weer vernietigd.

