Gezin uit Vriezenveen ziek van pur-isolatie in woning

Een jong gezin uit Vriezenveen woont al twee jaar bij de ouders omdat de eigen woning onbewoonbaar is nadat deze is ge´soleerd met pur.



Rick en Fredrike Keijzer lieten hun huis begin 2013 isoleren met pur. Ze wilden duurzamer wonen. De provincie verleende subsidie voor het isoleren van de woning met pur.



Nadat de isolatie was aangebracht kregen Rick, Fredrike en hun drie kinderen onverklaarbare gezondheidsklachten. De kinderen hadden steeds last van een bloedneuzen, hadden buikpijn, hoofdpijn en waren niet vooruit te branden.



Rick en Fredrike hadden geen idee wat er aan de hand was. Maar dat er iets goed mis was, dat was ze wel duidelijk.



Behalve klachten met de gezondheid, kreeg het gezin er nog een zorg bij. Hun huis begon scheuren te vertonen door het isolatieschuim dat uitzet en krimpt. De aannemer gaf toe dat er bij het aanbrengen van de pur is vreselijk verkeerd is gegaan.



Bijna drie jaar nadat het huis was ge´soleerd, vertrok het gezin uit het huis. Ze lieten alles achter. Opmerkelijk was dat de meeste gezondheidsklachten daarna snel over waren.



Het huis is onbewoonbaar. Maar de aannemer was goed verzekerd en ook het gezin had een prima woonverzekering. Maar de verzekeringsmaatschappij van de aannemer ziet het verband niet tussen het aanbrengen van de purschuim en de schade.



Ook de gezondheidsklachten van het gezin zouden volgens de verzekeringsmaatschappij niet aan het isolatieschuim zijn toe te schrijven. Het gezin moest zelf maar met onderzoeken komen waaruit het verband zou blijken.



Inmiddels is het bijna 2018. Het gezin Keijzer woont nog steeds in bij de ouders. Talloze onderzoeken en rapporten verder is er nog niets aan de situatie veranderd. Ook al heeft de uitvoerend aannemer schuld bekend, ook al wijzen meerdere instanties op de mogelijke gevolgen van verkeerd aangebracht purschuim en komen er steeds meer klachten van gebruikers ervan. De verzekeringsmaatschappij wil het schadebedrag niet uitkeren.



De woning is inmiddels rijp voor de sloop. Het purschuim heeft de muren ontzet, het verband is uit de woning en het dak lijkt in te zakken. Maar van slopen kan geen sprake zijn zolang de verzekeringsmaatschappij geen toestemming geeft. Daardoor staan Rick en Fredrike met de rug tegen de muur.

