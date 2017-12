10-12-2017 18:43:26

Ik ben w.s. één van de weinigen met een afkeur, zeg maar hekel aan sneeuw.Maar het is zo leuk, zo mooi etc. wordt er vaak gezegd.Maar naast het "leuke" is er ook heel veel ellende door sneeuw.Gladheid-dierenleed-(oudere)mensenleed en ga zo maar door. Ik zeg altijd "ga naar Duitsland als je zo nodig in de sneeuw wilt zijn, of dichterbij in SnowWorld. Maar laat die witte shit ons huisje dit jaar maar weer voorbij gaan.En... gelukkig is de sneeuw wit. Anders hadden we weer een andere discussie ..