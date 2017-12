School verbiedt leerlingen om een muts of een kap te dragen op de speelplaats, zelfs bij vrieskou

BRUSSEL - Vrieskou of niet, in een school in Neder-over-Heembeek mogen leerlingen geen kap of muts dragen om het een beetje warmer te krijgen. Enkele

11-12-2017 15:45:32 stora

Wat een onnozele school.

Het moet wel een hele grote school zijn met een directeur en onderdirecteur en directiesecretaresse.

11-12-2017 16:57:15 Mamsie

En de leerkrachten zelf? Lopen die ook met bevroren oorschelpjes?

Daar ben ik nou wél benieuwd naar.

11-12-2017 18:04:51 Sjaak

@Mamsie : Die staan in de lerarenkamer door het raam te kijken met een kop koffie in de hand. Heel bekend verschijnsel.

