Er komt een mysterieus geluid uit de aarde. En niemand weet wat het is

Al sinds 1959 is bekend dat er een gek geluid uit het binnenste van de aarde komt, maar pas in 1998 konden wetenschappers bewijzen dat het echt zo was. En nu pas is het gelukt om opnames te maken van het mysterieuze gebrom.



Dat onderzoekers er nu pas in zijn geslaagd, komt omdat eerdere pogingen allemaal op land zijn gedaan. Dat werkte niet, maar op de bodem van de oceaan lukte het wel om het geluid vast te leggen.



De data werden verzameld in 2012 en 2013, maar het kostte wetenschappers enige jaren om alle geluiden van de zee weg te filteren en het natuurlijke geluid van de aarde over te houden. Voor het menselijk oor is het nog steeds niet te horen. Het bedraagt slechts 4,5 millihertz. Dat is 10.000 keer lager dan wat mensen kunnen opmerken.



Hoe blij wetenschappers ook zijn met deze doorbraak, het brengt ze nog geen stap dichter bij waar het geluid precies vandaan komt. Sommigen stellen dat de golven in de oceaan de trillingen veroorzaken, anderen vermoeden dat het afkomstig is van stormen en turbulentie in de atmosfeer.



Het lage gebrom helpt wetenschappers om meer te weten te komen over het binnenste van de aarde. De constante zoem geeft een signaal af dat overal op aarde is te meten. Daarmee zou de structuur van onze planeet beter in kaart kunnen worden gebracht.

