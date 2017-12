Help, mijn penis is gestolen

Het is een van de vreemdste psychologische aandoeningen die je zult vinden in de medische encyclopedie: koro. Mensen (meestal mannen) die hier last va

10-12-2017 17:20:41 stora

Dus er loopt ergens een dief met een bosje lullen rond

10-12-2017 17:23:53 botte bijl

dus zulke mannen denken in een mensenmassa dat iemand die tegen ze aan stoot hun penis heeft gestolen en het valt niemand op dat de kleding van zulke mannen niet ontzettend bebloed is

10-12-2017 17:36:12 submarine

De Sneekse Snikkelsnijder



Kijk hem snuffelen met zijn snoeimes

's Nachts in Sneek ziet men hem vaak

't Is de Sneekse snikkelsnijder

't Is een hele snode snaak



Als u 's nachts soms ligt te snurken

Snukt de snuiter aan de bel:

Ik ben de Sneekse snikkelsnijder

En uw snikkel sneuvelt snel



Waarom snijdt de snuiter snikkels

Snikt en stottert jong en oud

't Is omdat de snoodaard snikkels

Als een snuisterij beschouwt



't Is wel sneu voor Sneekse snikkels

Maar hij snoeit en snuit voldaan

Snikkels blinken snikkels klinken

Ruisend ruisend valt het graan



Sneek ach Sneek is voor een snoepreis

Niet zo snoezig als het leek

Want de Sneekse snikkelsnijder

Snuffelt, snaait en snoeit door Sneek

En de bond van Sneekse snollen

Is wellicht het meest van streek



Ivo de Wijs Het moet de 'Sneekse Snikkelsnijder' zijn!

