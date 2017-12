Het stikt van de ratten: je krijgt ze niet weg

Het stikt opeens van de ratten. Deventer, Zwolle en Wapenveld worden overspoeld met meldingen. Niet veel aan te doen - zegt de bioloog: de rat is intelligent, je krijgt hem niet weg.



Eigenlijk is de rat een lief dier, zegt bioloog Albert Weijman van Kennis en Adviescentrum Dierplagen uit Wageningen. Hij heeft zoveel respect voor de rat dat hij liever niet spreekt van ongediertebestrijding maar van 'duurzaam plaagdierbeheer'.



Brigit Bakker kocht eind september een huis aan de Scarlattistraat in Holtenbroek en hoorde anderhalve maand later getrippel op zolder. ,,Mijn oudste zoon en ik lagen er letterlijk wakker van. Buurtgenoten vertelden dat er een rattenplaag was waarop ik de ROVA belde. Die stuurden meteen iemand. Die keek niet op van de melding, hij kwam hier vaker.’’



ROVA, het Regionaal Orgaan Verwijdering Afvalstoffen, vond rattenkeutels en zette een klem. ,,Binnenkort checkt hij of er iets in zit. Hij vertelde verder dat de beesten door gaatjes in verouderde rioleringsbuizen naar boven komen. Geen idee hoe de rat op zolder is gekomen. Hoef ik ook niet te weten, als-ie maar weg gaat!" Haar zoon slaapt niet meer op zolder.



Ook bewoners van de nabij gelegen Vivaldistraat hebben regelmatig last van ratten. Mevrouw P. Jochems: ,,We hebben er vorig jaar nog één gevangen met een klem.’’ Terwijl ze ongeveer 35 centimeter ruimte laat vallen tussen twee wijsvingers: ,,Zo lang ongeveer,inclusief staart. Prachtig beest. Hoe mooi ik een rat ook vind, ik heb ze liever niet in huis.Ook zij belde de ROVA. ,,Dan komt er een meneer met een apparaat waarmee rook door het riool wordt geblazen om te kijken waar het lek zit.’’



Volgens ROVA doet het probleem zich voor in buurten met oudere huizen waaronder verouderde rioleringen met kleine lekkken. ,,Het is ook een beetje de tijd van het jaar. Ratten zoeken warmere plekken en komen af op vogels die worden bijgevoerd door de toenemende kou’’, zegt ROVA woordvoerder Maarten Frietema.



Nadat er een lek is geconstateerd in de woning van de familie Jochems aan de Vivaldilaan, heeft die alles gerepareerd, ook onder de kruipruimte. ,,Aan onze rioolbuizen ligt het niet meer, maar volgens mij hebben we er sinds kort weer één op zolder. Ach, dit probleem speelt al sinds de nieuwbouw in Holtenbroek I’’, zegt mevrouw P.Jochems. ,,Een jaar of tien dus’’, vult buurman Edwin Weelink aan. ,,Bij mij kwamen ze door een put in de achtertuin. We hebben alles gerepareerd en gedicht, nog steeds lopen ze door de buurt.’’



Weelink vindt dat de gemeente meer moet doen. ,,Ze komen door putten op straat, dit is een gemeenschappelijk probleem.’’ ROVA spreekt niet van een groot probleem omdat het aantal meldingen niet hoger is dan in voorgaande jaren.



Over de verantwoordelijkheid van eventuele reparaties of vervanging van de riolering: ,,Die ligt bij degene waar het lek wordt geconstateerd’’, stelt ROVA-woordvoerder Maarten Frietema.



Paul Baeten van de gemeente Zwolle bevestigt, dat aangezien na onderzoek bleek dat de gebreken in de rioleringsbuizen onder woonpercelen zitten. ,,Een verantwoordelijkheid dus van de eigenaren.’’ Wel wordt opgeroepen overlast te blijven melden.

Reacties

T S We nemen ook steeds meer leefgebied van dieren in beslag. Misschien moeten we maar eens stoppen met bouwen en lege kantoor ruimtes gaan benutten. Het is toch voor de zotte dat dieren alsmaar moeten wijken voor de mens.

Zou het helpen als meer mensen een leuke kat in huis namen?

