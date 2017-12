Apollo 10: last van vliegende drollen

Hoe gaan astronauten naar het toilet? Het is een vraag die André Kuipers eindeloze keren heeft moeten beantwoorden. Hij had gelukkig een goed werkend

09-12-2017 16:10:03

Kooldioxide

Senior lid



WMRindex: 758

OTindex: 73



Tegenwoordig is het zelfs zo dat hoewel er noodoplossingen zijn zoals zakjes en desnoods luiers, het ruimtetoilet als missie-kritisch onderdeel gezien wordt, net zo belangrijk als de raketmotor of het hitteschild. Is het toilet niet in orde, dan gaat de hele missie niet door.



Dat is zo geworden na klachten van astronauten.