Vissenbescherming grijpt in: goudvis weg uit de klas

Leerlingen uit groep 4 van de Budelse basisschool De Triolier zorgden in de klas met liefde voor hun goudvis. Totdat de Stichting Vissenbescherming ingreep.



"Is dit wel echt, dacht ik." Schooldirecteur Loes Schalken kan er nog steeds niet over uit. Onlangs werd ze verrast door een telefoontje van Ton Dekker van de Vissenbescherming. Daar waren ‘signalen binnengekomen’ dat er op school een goudvis in een ronde kom zwom. En dat was niet de bedoeling, werd Schalken duidelijk gemaakt.



"Ik was me van geen kwaad bewust. We wilden met de vissenkom juist bereiken dat kinderen zich bewust worden van dieren en hun welzijn. Op onze school hebben we een goed beleid voor de kinderen, maar voor vissen blijkt dat wat minder te zijn", zegt ze met een glimlach. "De goudvissen Hans en Grietje zwommen tot voor kort samen in een kom in groep vier. Totdat een van de twee overleed. We weten niet of dat Hans of Grietje was."



In het telefoongesprek vertelde Ton Dekker haar dat naar de maatstaven van de Vissenbescherming een vissenkom niet meer kan. "Een goudvis heeft een zwemruimte van tien keer zijn lengte nodig. Bij een gewone goudvis heb je dan minstens een aquarium van een meter nodig. Hij moet ook verschuilplekken hebben en dat kan niet in een ronde kom", vertelt Dekker desgevraagd.



Het aanschaffen van een groot aquarium voor Hans of Grietje is voor Schalken geen optie. Samen met de vereiste zuurstofinstallatie en de benodigde plantjes kan dat oplopen tot honderden euro’s. Na het ingrijpen van de Vissenbescherming is de goudvis bij een aquariumliefhebber ondergebracht.



Ton Dekker en zijn organisatie voeren een felle strijd tegen de vissenkom. Per jaar grijpt de Vissenbescherming zo'n vijf tot zes keer in bij ‘incidenten’. Bijvoorbeeld in restaurants. Een dwingende bevoegdheid hebben ze niet.



Of de vis erg ongelukkig is in een vissenkom, is ook voor Dekker een vraag. "Hoe moet je dat bewijzen? Als je het vergelijkt met de normale leefomstandigheden van een goudvis, zegt je gevoel dat het niet goed kan zijn."

Als het over vissen gaat, denken de meeste mensen alleen maar aan 'overbevissing.' Maar dat vissen ook pijn voelen en kunnen lijden, daar denken de meeste mensen niet eens aan....

De



Laatste edit 09-12-2017 12:41 Ja, heel veel mensen zullen dit vast raar vinden. Maar het is ook gewoon zo, dat een vissenkom ook niet genoeg zuurstof doorlaat. Dan is het toch zielig voor de vis(sen) om hem/hun daarin te laten zitten?! Tot voor kort wist ik eerlijk gezegd nog niet eens dat een goudvis heel groot kon worden, als-ie de ruimte heeft!Als het over vissen gaat, denken de meeste mensen alleen maar aan 'overbevissing.' Maar dat vissen ook pijn voelen en kunnen lijden, daar denken de meeste mensen niet eens aan....De Vissenbescherming komt trouwens ook op voor andere waterdieren (bijv. haaien, kweekvissen en voor consumptie gevangen vissen, dolfijnen, kreeften en krabben etc).

Koop bv tegelijk 2 setjes maanvissen en het ene setje doe je in een echt hele grote bak en het andere in een kleinere dan zal je echt verschil in grootte gaan zien.

Wij hadden ooit een bak van 1000 liter en dat is echt groot.

@Noepetote , vissen passen zich aan aan hun leefomgeving.Koop bv tegelijk 2 setjes maanvissen en het ene setje doe je in een echt hele grote bak en het andere in een kleinere dan zal je echt verschil in grootte gaan zien.Wij hadden ooit een bak van 1000 liter en dat is echt groot.

@stora

Ja, dat heb ik ook weleens gehoord ja. Maar het schijnt wel dat vissen die veel ruimte hebben, meestal veel ouder worden dan vissen die klein gehuisvest zijn. In de natuur kan hij gemakkelijk 20 jaar of ouder(!) worden... Ja, dat heb ik ook weleens gehoord ja. Maar het schijnt wel dat vissen die veel ruimte hebben, meestal veel ouder worden dan vissen die klein gehuisvest zijn. In de natuur kan hij gemakkelijk 20 jaar of ouder(!) worden...

@Noepetote :

De QuoteDe Vissenbescherming komt trouwens ook op voor andere waterdieren (bijv. haaien, kweekvissen en voor consumptie gevangen vissen, dolfijnen, kreeften en krabben etc). , maarre

1: Haaien zijn toch echt vissen

2: Dolfijnen voor consumptie? Nou wil ik niet vervelend doen hoor, maarre1: Haaien zijn toch echt vissen2: Dolfijnen voor consumptie?

@Emmo :

Nou wil ik niet vervelend doen hoor , maarre

1: Haaien zijn toch echt vissen

2: Dolfijnen voor consumptie? QuoteNou wil ik niet vervelend doen hoor, maarre1: Haaien zijn toch echt vissen2: Dolfijnen voor consumptie?



Ja, maar ik bedoel: andere vissen dan vissen die als huisdier gehouden worden of voor consumptie (hoewel haaien ook weleens voor consumptie worden 'gebruikt:' haaienvinnensoep. Maar dat is in Nederland gelukkig verboden)!

En nee, dolfijnen worden in NL inderdaad niet gegeten. Maar misschien wel in andere landen (mensen eten immers bijna alles)! Maar ook al eten we dolfijnen niet, tóch hebben ze bescherming nodig. Ja, maar ik bedoel: andere vissen dan vissen die als huisdier gehouden worden of voor consumptie (hoewel haaien ook weleens voor consumptie worden 'gebruikt:' haaienvinnensoep. Maar dat is in Nederland gelukkig verboden)!En nee, dolfijnen worden in NL inderdaad niet gegeten. Maar misschien wel in andere landen (mensen eten immers bijna alles)!Maar ook al eten we dolfijnen niet, tóch hebben ze bescherming nodig.

T S Als alle ouders 5 Euro neerleggen kom je zo aan een paar honderd euro... probleem opgelost...

Er was pas een artikel ergens in een krant, over de vrijwillige ouderbijdrage.

Er zijn zelfs scholen die deurwaarders op de ouders afsturen als ze de vrijwillige ouderbijdragen niet betalen.

Ook zijn er scholen die lijsten in de klas hangen met de namen van de kinderen wiens ouders nog niet de vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald.

Sommige ouders kunnen het niet eens betalen.Zeker niet als je meerdere schoolgaande kinderen hebt.

Kinderen kunnen dan ook niet mee met schoolreisjes en dergelijke.

Maar een vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig.

En dan lees je in een ander artikel dat veel scholen veel geld in kas hebben en dat oppotten.

Het rijmt allemaal niet met elkaar. @HHWB , maar niet alle ouders kunnen 5 euro missen.Er was pas een artikel ergens in een krant, over de vrijwillige ouderbijdrage.Er zijn zelfs scholen die deurwaarders op de ouders afsturen als ze de vrijwillige ouderbijdragen niet betalen.Ook zijn er scholen die lijsten in de klas hangen met de namen van de kinderen wiens ouders nog niet de vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald.Sommige ouders kunnen het niet eens betalen.Zeker niet als je meerdere schoolgaande kinderen hebt.Kinderen kunnen dan ook niet mee met schoolreisjes en dergelijke.Maar een vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig.En dan lees je in een ander artikel dat veel scholen veel geld in kas hebben en dat oppotten.Het rijmt allemaal niet met elkaar.

