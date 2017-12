Lidl-wijn van 6 euro is één van de beste van de wereld

Altijd een lastige opdracht: een niet al te dure, maar toch lekkere wijn kopen. Soms hoef je niet heel lang te zoeken, want Lidl verkoopt een prijswinnende wijn van slechts 5,99 euro.



De gewonnen prijs is er niet zomaar een, het is een onderscheiding van de International Wine Challenge. In totaal werden er 391 medailles uitgereikt tijdens deze 'Oscaruitreiking voor wijnen'. De Fortezza Dei Colli Chianti Classico Reserva van Lidl ontving één van de veertien gouden medailles. Vergeleken met de andere winnaars is deze fles, een rode wijn uit Toscane, een koopje. Hij springt eruit tussen knallers van 35 tot 50 euro.



De supermarkt viel eerder in de prijzen, met de cremant de bourgogne. In juni ontving Lidl voor die fles bubbels een zilveren medaille tijdens de International Wine & Spirits Competition. Ook concurrent Aldi doet het niet slecht op het gebied van wijn. Een rosé genaamd De Provence, kreeg in mei maar liefst zes zilveren medailles op de International Wine Challenge.



Nu haasten we ons graag met je naar de winkel voor de nieuwe winnaar, maar we moeten je teleurstellen. De wijn is alleen verkrijgbaar bij Lidl in België en is inmiddels uitverkocht.

