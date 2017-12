Messi verdient 192.000 euro. Per dag

Wondervoetballer Lionel Messi heeft zijn contract met en bij Barcelona verlengd. Het heeft hem een astronomisch jaarinkomen opgeleverd. Volgens De Telegraaf en Spaanse media krijgt hij 50 miljoen euro per jaar salaris. Daar komen premies bij, een heel hoog tekengeld, en portretrechten. Alles bij elkaar 70 miljoen. Per maand verdient Messi dus 5,83 miljoen euro, dat is 1,35 miljoen euro per week en 192.000 euro per dag. En 2,20 per seconde.