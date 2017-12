Niet al te slimme mensen zien God met een camera in de lucht

Op het internet circuleert een zeer bizarre video. In het filmpje dat Reddit publiceerde lijkt het alsof God met een gigantische camera foto’s vanuit de lucht trekt.Toen er een storm woedde over een weg in Australië, besloot een autobestuurder hier beelden van te maken en met de wereld te delen. Het filmpje kreeg al snel veel reacties, maar die gingen niet over het natuurfenomeen. Vragen die wel circuleerden waren: “Is dat God met een camera?” en “Is hij een liefhebber van fotografie?”Hoewel heel wat mensen geloven dat ze God gezien hebben, gaat het om een optische illusie. In de reflectie van de autoruit zien we slechts de handen van de persoon die de donkere lucht filmde.