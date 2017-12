4 ton opgehaald voor dakloze die benzine kocht voor gestrande automobiliste

Een dakloze die afgelopen maand met zijn laatste 20 dollar-biljet benzine kocht voor een gestrande automobiliste, krijgt bijna 400.000 dollar op zijn rekening bijgeschreven. Dat gebeurt dankzij een online-inzamelingsactie van de blije bestuurster. Hij gaat er een huis van kopen.Kate McClure kwam onlangs zonder benzine te staan in de Amerikaanse staat New Jersey. Ze stuitte op de dakloze marineveteraan Johnny Bobbitt (34), die ze elke dag op dezelfde plek bedelend in de berm zag zitten met een bord in zijn hand. Hij zei haar dat ze in de auto moest blijven met de deuren vergrendeld. Om van zijn laatste geld benzine voor haar te halen, moest hij een eind sjouwen.Probleempje: McClure kon hem niet meteen terugbetalen. Dus zocht ze hem op om hem zijn 20 dollar terug te geven. Omdat ze hem zo aardig vond, bleef ze terugkomen. Ze bracht hem warme kleren en stopte hem af en toe wat kleingeld toe. "Ik wilde dat ik meer voor hem kon doen", liet ze destijds weten. "Hij is een geweldige gast en steeds als ik met hem praat, wou ik dat ik hem beter kon helpen."Daarom zette ze ruim drie weken geleden een crowdfunding-actie op touw op de site GoFundMe. Haar doel was het inzamelen van 10.000 dollar. Tot haar grote verbazing was die grens in een mum van tijd bereikt: de teller stopte uiteindelijk bij het kolossale bedrag van 397.000 dollar (omgerekend 336.000 euro).McClure laat vandaag weten wat de veteraan met dat geld gaat doen. "Over een dak boven zijn hoofd hoeft hij zich nooit meer zorgen te maken", schrijft ze, "want bovenaan de lijst staat een eigen huis." Daarnaast koopt hij nog een tweedehands auto. Op zijn naam worden verder twee fondsen opgezet: eentje waaruit hij, totdat hij werk heeft gevonden, geregeld een bedrag voor zichzelf kan halen voor zijn levensonderhoud, en een potje voor zijn oude dag. Een financieel adviseur zal hem begeleiden."Daarnaast wil hij graag geld doneren aan een paar mensen en organisaties die hem de afgelopen jaren hebben geholpen tijdens dit zware deel van zijn leven", schrijft McClure. Volgens haar heeft hij een 'goed doordacht plan' om de komende jaren te kunnen wennen aan een 'normaal leven'.Onderzoek van de Amerikaanse krant The Washington Post liet zien dat Bobbitt nog niet eens zo lang geleden een gewoon bestaan leidde. Anderhalf jaar geleden brachten kwesties rondom drugs en geld hem in de problemen. Sindsdien leeft hij op straat. Een oude kennis van hem vertelde dat Bobbitt ambulanceverpleegkundige is geweest, 'intelligent genoeg om dokter te worden'.McClure en haar partner zijn ervan overtuigd dat Bobbitt zijn leven snel weer op de rails heeft, en dat zijn plan om anderen te gaan helpen oprecht is. "Hij droomt zeker niet van champagne en kaviaar."