Amerikaans vliegtuig maakt tussenlanding om kapotte wc's

Een toestel van Delta Airlines heeft in de Verenigde Staten zaterdagavond een tussenlanding gemaakt omdat alle toiletten in het toestel het niet meer deden. Passagiers konden hun behoefte amper nog ophouden. Het toestel was onderweg van New York naar Seattle, een vlucht van de oost- naar de westkant van de VS, die normaal zo'n zes uur duurt.Volgens lokale media vloog de Boeing 757 honderden kilometers om voor de sanitaire stop in Billings, in de staat Montana. En dan was er na de landing nog een probleem: er was geen gate beschikbaar. Volgens Delta is het toestel om die reden naar een gedeelte van het vliegveld gegaan dat normaal alleen voor vrachttoestellen beschikbaar is "zodat passagiers hun opgebouwde druk konden verlichten".De vlucht kwam door het ongeplande toiletbezoek uiteindelijk 3,5 uur later dan gepland aan in Seattle.