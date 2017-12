Jongen (15) scheurt met 200 kilometer per uur over de A2

Een 15-jarige jongen uit de gemeente Zaltbommel en zijn 14-jarige bijrijder zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden omdat ze met hoge snelheid over de A2 reden.



De jongen viel op omdat hij hard reed op de A2 bij Den Bosch. Hij negeerde een stopteken en ging nog harder rijden. Agenten zetten de achtervolging in.



Deze voerde met snelheden boven de 200 kilometer per uur over de A2 en de provinciale weg N322 bij Zaltbommel. Met hulp van andere politieauto's kon de jongen tot stoppen worden gedwongen.



Bij de achtervolging raakte niemand gewond. De politie denkt dat de 15-jarige jongen de auto zonder medeweten van zijn vader heeft meegenomen.

Reacties

08-12-2017 15:41:40 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.929

OTindex: 59.973



Een concurrent voor Verstappen? Ach ach, wat moet er van zo'n jongen worden....Een concurrent voor Verstappen?

08-12-2017 16:52:29 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.723

OTindex: 988

Zal die bijrijder van 14 niet 7 kleuren stront hebben gescheten.

Want over de 200 dan ga je hard hoor.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: