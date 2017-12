Marsepein-kunstenaar verrast al 40 jaar jonge patiŽnten Rode Kruis Ziekenhuis

BEVERWIJK - In de week voor pakjesavond zie je de chef-kok van het Rode Kruis Ziekenhuis amper buitenshuis. Ook dit jaar heeft Marcel Schumacher zichzelf weer zeven dagen afgezonderd, want vandaag trakteert hij de jongste patiŽnten voor de veertigste keer op een heus kunstwerk van marsepein. "Dit is geweldig om te doen."



De Heemskerker heeft een belangrijke reden voor zijn 'uit de hand gelopen hobby'. "Sinterklaasavond moet een feestje zijn, een traditie die gevierd moet worden", vertelt Schumacher terwijl hij thuis aan het driedimensionale schilderij werkt.



In totaal dertig uur werk, dat hij vrijwillig doet. "Ik doe dit puur voor de kinderen, want wie zou dit anders moeten doen? Volwassenen geloven er niet meer in", zegt Schumacher lachend.



Het trotst is Schumacher op de zeven dwergen, en de boom uit de Efteling-creatie. "Om precies die lijntjes van de boom te krijgen, met die ogen die een beetje diep liggen, en die expressie, dat is lastig. Maar dat is juist het leukste als het lukt."



Waar veel kunst niet eens mag worden aangeraakt, mogen de patiŽntjes dat wel. Sterker nog, ze mogen zelfs hun tanden erin zetten. Want hoe mooi ook, er komt ieder jaar een moment 'dat de koppen eraf gaan'.

Mooi gebaar, ik hoop alleen dat de kindjes die geen marsepein lusten wel iets anders krijgen van de verpleging.

@Mamsie : Inderdaad ook daar moet rekening mee gehouden worden.

