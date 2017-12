Lepra-patiŽnt zonder vingers mist pensioen door ontbreken vingerafdruk

Een lepra-patiŽnte in India heeft enkele maanden geen pensioen ontvangen, omdat ze geen vingerafdrukken kon geven voor een ID-kaart. De vrouw heeft geen vingers. Naast vingerafdrukken, is ook een irisscan verplicht voor de kaart, maar de vrouw is blind en zodanig verminkt dat er geen scan gemaakt kan worden.



De 65-jarige Sajida Begum kreeg in augustus een brief van het stadsbestuur van Bangalore met de mededeling dat haar pensioen zou worden stopgezet, als ze niet binnen zeven dagen een aadhaar-kaart zou hebben. Zo'n kaart moet je in India hebben om gebruik te kunnen maken van sociale voorzieningen.



Toen ze na een week die kaart niet kon laten zien, werd de uitkering stopgezet. De gebeurtenis leidde in India tot grote ophef. Tegen de zogenoemde aadhaar-kaart is veel weerstand.



Het is een veel groter probleem

Een medewerker van het verzorgingstehuis waar de vrouw woont, vertelde aan BBC Hindi dat uiteindelijk een dokter zijn vingerafdruk heeft gegeven voor de kaart van Begum. Ze zegt in totaal vier maanden haar maandelijkse pensioen van omgerekend 13 euro te zijn misgelopen.



In het verzorgingstehuis wonen nog 57 mensen met lepra. Volgens medewerkers hebben zeker tien van hen geen aadhaar-kaart. Een van hen heeft een vergelijkbare brief over het stopzetten van zijn uitkering gekregen. Vermoedelijk komt het probleem in India veel vaker voor.



De grootste biometrische database

Het systeem met de aadhaar-kaart begon als een vrijwillig programma om uitkeringsfraude aan te pakken. Inmiddels wordt de kaart verplicht gesteld voor financiŽle zaken en toegang tot zorg.



Tegenstanders van de kaart vinden dat de overheid mensen niet mag dwingen vingerafdrukken en een irisscan af te geven. Ze noemen het de grootste biometrische database ter wereld.

Reacties

Tja, mensen zijn er nu eenmaal voor het systeem en niet andersom. Dus als je niet in het systeem past, moet de mens worden aangepast.

Kunnen ze geen uitzondering voor haar maken? Een voetafdruk of zo?

