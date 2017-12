Doventolk slaat wartaal uit, en niemand blijkt een tolk besteld te hebben

Er werd een serieus onderwerp behandeld tijdens een persconferentie van de politie in Tampa, Florida, namelijk de arrestatie van een seriemoordenaar. Maar dove en slechthorende kijkers zullen er weinig van hebben meegekregen. De doventolk deed namelijk maar wat. Achteraf bleek helemaal niemand een tolk besteld te hebben...

07-12-2017 16:15:45

Dat was toch ook zo tijdens het voetbalkampioenschap in Zuid Afrika? Of zoiets?!