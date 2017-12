Vrouw gespiest door Schotse hooglander: hoe gevaarlijk zijn deze dieren?

De 66-jarige Alie Mulder-Kerkhof waarschuwt iedereen voor Schotse hooglanders, nadat ze vorige maand tijdens een wandeling op de horens werd genomen. Ze is zwaargewond geraakt, doordat de hoorn 27 centimeter diep haar buik in ging. Hoe gevaarlijk zijn deze beesten eigenlijk?"We hebben deze soort juist uitgekozen, omdat ze goed met publiek samen kunnen gaan", zegt boswachter Tineke Velthorst van Natuurmonumenten. In veel recreatie- en natuurgebieden lopen deze beesten te grazen, en heel soms zijn er incidenten. "Maar zo ernstig als deze heb ik nog nooit gezien."Vorige maand liep een 66-jarige wandelaar een diepe snee op in haar buik, en daar heeft ze nog steeds veel last van. Tegen Omroep Gelderland zei de vrouw niks geks te hebben gedaan. "We hadden geen kleine kinderen bij ons. We waren niet luidruchtig. We waren gewoon rustig aan het wandelen, met afstand tot de dieren."Boswachter Velthorst denkt dat de vrouw pure pech heeft gehad. "Er is ook niks vreemds aan de hand met de kudde, dat hebben we gelijk gecontroleerd." Toch heeft ze wel een paar tips voor bezoekers."Zorg dat je altijd 25 meter afstand houdt", zegt ze. "Vooral fotografen willen nog wel eens dichtbij komen." Ook moet je goed kijken wat er speelt in de kudde. "Kijk bijvoorbeeld of er een kalf bij is, en loop nooit door een kudde heen."Verder kun je wel het een en ander wel zien aan het gedrag van de beesten. Het kan zomaar zijn dat twee stieren net met elkaar gevochten hebben, en nog steeds ge´rriteerd zijn. Maar volgens Velthorst is dat vaak wel duidelijk. "Loeien, snuiven, stampvoeten. Irritatie is vlug af te lezen."Toch komen dit soort dingen maar heel zelden voor, benadrukt Velthorst. Met de gewonde wandelaar gaat het inmiddels iets beter, al heeft ze nog wel dagelijks thuiszorg nodig. Ook is er contact geweest tussen haar en Natuurmonumenten.