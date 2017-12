Hilariteit om Chinese dierentuin met opblaasbare pingu´ns in plaats van echte

Een dierentuin in de Chinese stad Yulin heeft zich de woede van bezoekers op de hals gehaald. Een speciale pingu´ntentoonstelling bleek enkel te bestaan uit opblaasbare exemplaren.Ook de rest van de pas geopende zoo stelde weinig voor. Er waren enkel hanen en ganzen. De verdwaalde schildpad in een klein glazen kooitje maakte de zaak niet veel beter. Vooral niet, omdat de dierentuin adverteerde met zeldzame, wilde dieren.De troosteloze bak met opblaasbare pingu´ns zou de publiekstrekker moeten worden. Eerder hingen er overal banners met daarop de tekst dat er een bijzondere tentoonstelling van de dieren zou zijn. Bijzonder was het zeker.De meeste mensen op de Chinese social mediasite Weibo konden er wel om lachen. Een gebruiker zei: ôVergeet niet de mieren, muggen, vliegen en muizen die in de zoo te zien zijn.ö Een ander reageerde: ôDeze dierentuin neemt de bescherming van wildlife serieus. Want de beste manier om wilde dieren te beschermen is door ze niet in een dierentuin te houden.ö En weer een ander grapte: ôBaas, onze tentoonstelling is lek.öSindsdien is de dierentuin dicht. De anonieme eigenaar zei tegen de Nanguo Morning Post dat de zoo was ingericht door een aannemer en dat ze tot de opening niet wist dat er opblaasbare dieren zouden zijn.Gek genoeg, is het niet de eerste Chinese dierentuin die denkt met opblaaspingu´ns weg te kunnen komen. In de Jiangsu-provincie zei een zoo eerder dit jaar dat er pingu´ns van de Zuidpool te zien zouden zijn. Ook toen bleken er enkel opblaasbare dieren. De eigenaar zei daarop dat hij nooit had gezegd dat het om echte pingu´ns zou gaan en niet om speelgoed.