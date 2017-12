Personeel restaurant slaapt, dus man bereidt eigen maaltijd

De nachtelijke zoektocht van een Amerikaanse man naar een snack gaat viraal. Nadat hij de enige werknemer van een restaurant slapend had aangetroffen, dook hij zelf de keuken in.Wat doe je als iedereen in een restaurant slaapt en je zin hebt in een tussendoortje? Het zelf maken, natuurlijk! Dat overkwam Alex Bowen, die na een avondje stappen omstreeks 3 uur ’s nachts het Waffle House in South Carolina binnenstapte. Na een tiental minuten zonder succes aan de toonbank te hebben gewacht, kon hij al raden hoe laat het was.Omdat in de verste verte niemand te bespeuren was, besloot Bowen het heft in eigen handen te nemen en zelf een feestmaal te bereiden. De 36-jarige man ging voor een gesmolten dubbele Texas bacon cheesesteak en nam elke stap van zijn ‘illegale’ maaltijd op met een selfie. Die kiekjes plaatste hij op zijn Facebook-profiel. Nadien wilde hij de medewerker niet wakker maken, dus keerde Bowen de volgende dag terug naar het restaurant om zijn hapje af te rekenen.Naar eigen zeggen was Waffle House onder de indruk van de kookkunsten van de heer Bowen. Toch “hoeven onze klanten om veiligheidsredenen nooit zelf achter de toonbank te gaan”, zo vertelde een woordvoerder van de restaurantketen. Nadien kreeg de Amerikaan niet alleen uitgebreide verontschuldigingen van het restaurant, ook mag hij zich vanaf heden ‘de geheime shopper van het Waffle House‘ noemen.