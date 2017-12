Radio 538 onder vuur na 'mislukte grap'

Zanger Tim Knol heeft op Twitter opgeroepen tot een boycot van Radio 538. Tijdens een live-optreden van de 20-jarige zangeres Maan in het 538-programma Frank en Vrijdag Show kwam een streaker binnen, waarop de zangeres overstuur raakte en van schrik begon te huilen.



Het incident gebeurde al op 17 november, maar bleef toen vrijwel onopgemerkt. Vandaag werd het gepubliceerd op sociale media, waar het tot verontwaardigde reacties leidde.



"Ik schrok zo erg", zegt Maan huilend in het programma. "Er zat opeens een naakte piemel voor m'n gezicht. Ik was al een beetje zenuwachtig en had m'n ogen dicht. Opeens zag ik een naakte man voor mij. Ik kom nooit meer, nee grapje. Ik kom nog wel. Holy shit, oké", stamelt ze.



De programmamakers, dj Frank Dane en zijn side-kicks, barstten tijdens het incident in lachen uit. Pas na een halve minuut lijkt het besef te komen dat Maan hevig is geschrokken van de actie. "Het is misgegaan", zeggen de programmamakers. "Wij hadden een streaker geregeld, die een rondje zou gaan dansen en dan weer wegloopt. Dit is nooit de bedoeling geweest, sorry." Ze startten vervolgens een plaatje in.



Op sociale media kwam het fragment vandaag opeens naar boven. Het leidde tot afgrijzen bij Tim Knol. "Kutradio, ongelofelijke prutsers", twittert de zanger.



Ook anderen reageren woedend. Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing spreekt van "een zender met morsige mannetjes die denken dat morsigemannetjesfantasietjes leuk zijn".



"Godskolere", twittert Eric Corton als reactie. "Ik wil meer ophef hierover want het is zo naar en dom", zegt schrijfster Aafke Romeijn. NPO 3FM-dj Frank van der Lende: "Ah... arme lieve Maan."



Radio 538 heeft het fragment van de site verwijderd. 538 kondigt aan dat Maan maandagmiddag om 12.00 uur te gast is in het programma van Frank Dane. Daar zullen ze samen een reactie geven, zegt de zender.

Reacties

05-12-2017 18:14:28 TazDevil

Senior lid

WMRindex: 164

OTindex: 106

Quote:

Zanger Tim Knol heeft op Twitter opgeroepen tot een boycot van Radio 538.



#metoo

Zoiets doe je gewoon niet.[quote] #metooZoiets doe je gewoon niet.[quote]

05-12-2017 18:18:14 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.698

OTindex: 984

Hoe kan je nou denken dat dat grappig is.

We maken radio en we laten een blote vent opdraven. Dat is lachen.

Ze mogen die Frank Dane zo van de zender afschoppen.

05-12-2017 18:30:12 TazDevil

Senior lid

WMRindex: 164

OTindex: 106

Het is ook meer een radio station voor pubers.

05-12-2017 18:39:09 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 28.908

OTindex: 59.930



Eigenlijk vind ik dit een vorm van aanranding.

Ik kan goed begrijpen dat dit meisje zich helemaal lam schrok van deze 'verrassing. Wat een misselijke ongein! Het meisje is nog jong, zeker dán is het misselijk.Eigenlijk vind ik dit een vorm van aanranding.Ik kan goed begrijpen dat dit meisje zich helemaal lam schrok van deze 'verrassing.

05-12-2017 18:40:37 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.698

OTindex: 984

Een goede radiomaker heeft dit soort ongein niet nodig.

05-12-2017 20:09:57 Sjaak

Moderator



WMRindex: 16.135

OTindex: 27.965

Ik verwijder meteen de voorkeuze uit de autoradio. Stelletje debielen.

05-12-2017 21:55:40 Minion

Erelid



WMRindex: 24

OTindex: 6.405

Baggerfm noem ik het altijd het al jaren

