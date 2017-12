13-jarige verbreekt wereldrecord 'rond je eigen hoofd lopen'

Mohammed al-Sheikh heeft een nieuwe wereldrecord op zak. De 13-jarige Palestijn, bijgenaamd 'Spider Boy', kan vanuit borststand de meeste omwentelingen rond zijn lichaam maken in n minuut. Of, anders gezegd: hij kan meer rondjes rond zijn eigen hoofd lopen dan wie ook.Een team van Guinness World Records wilde Mohammed bezoeken in de Gazastrook, waar hij woont, maar dat gebied wordt al tien jaar door Isral aan een blokkade onderworpen. Daarom reisde al-Sheikh naar de Jordaanse hoofdstad Amman. Het vorige record stond op 29 rondjes op n minuut, al-Sheikh maakte er vlot 38.