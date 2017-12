Overvallers beroven bank gewapend met... hondenpoep

Vijf misdadigers zijn in Spanje gearresteerd nadat ze hondenpoep probeerden te gebruiken als afleiding tijdens een bankoverval. Dat lezen we vandaag in de Britse krant Metro.



De feiten speelden zich af in de Zuidoost-Spaanse havenstad Cartagena. Een van de verdachten liet de uitwerpselen op de vloer naast de voordeur vallen en leidde zo de aandacht van klanten en werknemers af, zodat de andere bendeleden ongestoord hun gang konden gaan. De bankdirecteur liet zijn kantoor onbewaakt achter om poolshoogte te nemen nadat hij iemand hoorde schreeuwen: "Hoe walgelijk! Waar is de schoonmaker?" Het bleek achteraf niet zomaar om een doorsnee klant te gaan. De bende had het plan tot in de puntjes voorbereid. De daders hadden uiteenlopende leeftijden, van 21 tot 61 jaar, waren totaal verschillend gekleed en kwamen één voor één apart de bank binnen. Zo wilden ze de indruk wekken vreemden te zijn die elkaar niet kenden. Elk van hen speelde een andere rol. Eén van de overvallers vroeg om de bankdirecteur in zijn kantoor te mogen spreken, wat uiteindelijk ook gebeurde. Zijn kompaan leidde op datzelfde moment de aandacht af met het hoopje hondenpoep, zodat de overvaller in het kantoor zijn vrije gang kon gaan. Ze verlieten uiteindelijk de bank in verschillende richtingen, nadat ze elk hadden meegenomen wat ze konden. De politie slaagde er echter al snel in om het vijftal in te rekenen. De bende, afkomstig uit verschillende Latijns-Amerikaanse landen, was niet aan haar proefstuk toe. De groep werd volgens de politie al beschuldigd van zeker 15 andere misdaden over heel Europa en ging onder meer met 8.000 euro van een gepensioneerde aan de haal. De bendeleden werden eerder al verbannen uit Italië.

Reacties

04-12-2017 15:16:08 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.684

OTindex: 982



En voor echte verse warme hondenpoep maken we een leuk prijsje Als dat iemand op ideeën brengt, wij hebben 4 honden.En voor echte verse warme hondenpoep maken we een leuk prijsje

04-12-2017 15:27:47 allone

Stamgast



WMRindex: 30.774

OTindex: 61.499

Knap dat ze ze toch gevonden hebben, dan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: