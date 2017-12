Poes Simba (24) na vermissing van 1,5 jaar herenigd met baasje

Zwaar verwaarloosd, en met een vacht vol klitten, kwam het poesje Simba binnen bij het Dierenopvangcentrum Vlaardingen. Het bleek om een oude vechter te gaan, want de poes is 24 jaar. Ze had anderhalf jaar op straat geleefd."We zijn wel wat gewend maar gisteren schrokken we enorm van de toestand waarin deze poes binnenkwam", schreef de Dierenopvang Vlaardingen op hun Facebook. De vacht van Simba zat zo vol met klitten dat het beestje amper kon bewegen. De trimmer van de dierenopvang heeft twee dagen de tijd genomen om alles te verwijderen.De poes bleek gechipt te zijn, en toen de opvang de gegevens op Facebook plaatste was het baasje snel gevonden. Ze keken bij de opvang vreemd op toen ze achter de leeftijd kwamen, want zelf schatten ze het beestje op 15 jaar. "Ze is 24 jaar oud. Wow!", schreven ze verbaasd. Gemiddeld worden poezen 14 jaar.Het baasje was enorm blij om de poes weer op te kunnen halen. Ook al kon de poes door de leeftijd niet meer goed zien en horen, toen ze het baasje rook herkende ze haar meteen. Vandaag heeft eigenares Sabine een update gegeven van de toestand van de poes, volgens haar gaat het uitstekend met het beestje."Gisteren bij de dierenarts geweest en alles nagekeken. Bloedwaarden zijn geprikt en alles is in orde, wat wij een wonder vinden na zo'n tijd." Ze zegt blij te zijn met alle lieve reacties die ze heeft gekregen, en dat het nog een beetje moet inzinken wat er gebeurd is. "Dit is iets wonderlijks, bedankt lieve mensen."