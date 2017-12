Lógisch dat vrouwen het altijd koud hebben

Waarom lopen nog altijd veel mannen in een T-shirt terwijl vrouwen er bibberend bij zitten op kantoor? Onderzoek van de Universiteit Maastricht biedt uitkomst - eindelijk!



Volgens Wouter van Marken Lichtenbelt, professor Ecological Energetics and Health aan de Universiteit van Maastricht, ligt het vooral aan de bouw en de grootte van het lichaam. 'Over het algemeen hebben mannen minder vet dan vrouwen. Vezels van spieren en organen zorgen voor de warmteproductie.' Niet gek dus dat vrouwen het sneller koud hebben. 'De kachel van de mannen is dus gewoon groter,' vertelt Van Marke Lichtenbelt. 'De man kan daardoor bij een lagere temperatuur warm blijven en hoeft niet te zitten rillen.'



De ideale temperatuur voor op de werkvloer kan hij niet zeggen. 'Dit is voor iedereen anders. Maar voor mannen zal dit rond de 20 graden liggen en voor de vrouwen rond de 22 graden.' Vaak zijn kantoren ingericht op mannen aldus de professor. 'Veel thermosstaten in kantoren komen uit de jaren '70. Deze modellen gaan uit van de gemiddelde man. De meeste kantoren zijn dus ook afgerekend op mannen.'



Variatie met de temperatuur op de werkvloer kan een oplossing zijn, denkt hij. Samen met de Technische Universiteit Eindhoven wil hij daar meer onderzoek naar doen, om te kijken wat die verschillende temperaturen voor invloed hebben. 'We hebben al gezien dat door variatie in temperatuur de omgeving veel gezonder wordt. Zo wordt het aangenamer voor mensen op kantoor en is het ook een stuk gezonder.'

Reacties

04-12-2017 12:19:00 venzje

Oudgediende



WMRindex: 10.901

OTindex: 2.969

Quote:

thermosstaten Is dat een ander woord voor 'warme landen'? Is dat een ander woord voor 'warme landen'?

04-12-2017 12:22:48 allone

Stamgast



WMRindex: 30.774

OTindex: 61.499

@venzje : Quote:

hebben mannen minder vet dan vrouwen en laat ik nu altijd gehoord hebben dat vet is om het lichaam tegen kou te beschermen

Maar dat het voor een muis 'meer werk' is om warm te blijven dan voor een olifant, leerden we als kinderen al..

Alleen is het verschil in grootte tussen mannen en vrouwen meestal niet zo dramatisch..

~ Gewoon een warme trui/vest meenemen is ook een optie



Laatste edit 04-12-2017 12:26 en laat ik nu altijd gehoord hebben dat vet is om het lichaam tegen kou te beschermenMaar dat het voor een muis 'meer werk' is om warm te blijven dan voor een olifant, leerden we als kinderen al..Alleen is het verschil in grootte tussen mannen en vrouwen meestal niet zo dramatisch..~ Gewoon een warme trui/vest meenemen is ook een optie

04-12-2017 12:34:41 merlinswit

Erelid



WMRindex: 2.978

OTindex: 2.891

Ik vind 19 graden al warm zat. mijn vriend kan midden in de zomer nig blauwe voeten van de kou hebben terwijl ik maar van ellende in ondergoed rond loop want het is mij te heet.



Daarnaast zou vet juist isolerend werken....

04-12-2017 12:52:57 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.872

OTindex: 172

S



Zelf heb ik ooit gehoord dat vrouwen efficiënter omgaan met hun eigen lichaamswarmte. Mannen brengen hun warmte over naar de buitenkant, waardoor ze het warm hebben. Vrouwen behouden de warmte bij hun interne organen, waardoor ze het koud hebben.



Maar aan de buitenkant gaat de warmte ook verloren en daarom zou in een crisissituatie de man eerder sterven, omdat de warmte niet naar de belangrijkste plaatsen gaat. @merlinswit : Ik heb je niet gezien, maar als er kleren uitgaan als de kachel iets hoger gaat, zou ik ook zeggen dat ik het koud heb.Zelf heb ik ooit gehoord dat vrouwen efficiënter omgaan met hun eigen lichaamswarmte. Mannen brengen hun warmte over naar de buitenkant, waardoor ze het warm hebben. Vrouwen behouden de warmte bij hun interne organen, waardoor ze het koud hebben.Maar aan de buitenkant gaat de warmte ook verloren en daarom zou in een crisissituatie de man eerder sterven, omdat de warmte niet naar de belangrijkste plaatsen gaat.

04-12-2017 12:55:34 allone

Stamgast



WMRindex: 30.774

OTindex: 61.499

@DrZiggy : Dan moeten deze onderzoekers nog maar wat verder zoeken.. Dan moeten deze onderzoekers nog maar wat verder zoeken..

04-12-2017 13:00:12 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 2.872

OTindex: 172

S @allone : is al onderzoek naar geweest



Maar daar kreeg iemand anders subsidie voor. Dus doen we het nog eens opnieuw voor extra geld. Maar daar kreeg iemand anders subsidie voor. Dus doen we het nog eens opnieuw voor extra geld.

04-12-2017 13:16:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 30.712

OTindex: 17.232

Mij hebben ze bij "Medische zorg" altijd proberen duidelijk te maken dat juist vanwege dat meerdere vet vrouwen een betere overlevingskans in koud water hebben.



Één en één bij elkaar optellen komt bij mij op dat het koud hebben voornamelijk tussen de oren zit.



Natuurlijk, en dat zien we vaker hier, als je eenmaal een resultaat hebt, dat is een bijbehorende verklaring snel gevonden.

04-12-2017 13:24:37 allone

Stamgast



WMRindex: 30.774

OTindex: 61.499

@Emmo : nee hoor, @Ziggy's link geeft een betere verklaring, en legt juist dat perfect uit. Dus het zit zeker niet tussen de oren

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: