Repetitie toneelstuk 'Jihad' in trein leidt tot ontruiming station Troyes

Het moeten wel heel goede acteurs zijn, de vier Belgische toneelspelers die in de trein nog even het toneelstuk 'Jihad' doornamen. Zij speelden hun rol in ieder geval zo overtuigend dat er groot terreuralarm werd geslagen.



Het kwartet was voor hun voorstelling op weg naar het Franse Troyes. Een van hun medepassagiers hoorde de repetitie van de vier en belde de politie omdat hij dacht dat het om een echte terreurdreiging ging.



De autoriteiten namen geen halve maatregelen. Het station van Troyes werd helemaal ontruimd, en zeker dertig agenten van de terreurbestrijding wachtten hen op. Toen ze de vier wilden oppakken, kon het misverstand snel worden opgehelderd.



De autoriteiten vinden dat ze niet overdreven hebben gereageerd. Gezien de gemelde dreiging hadden ze geen andere keus dan het station te ontruimen en speciale eenheden in te zetten, zeggen ze.

Reacties

04-12-2017 09:41:29 DrZiggy

S En dan meteen alle kosten verhalen op de vier. Wat een mafketels, dat je niet snapt dat dit verkeerd kan worden opgevat.



Dit hadden ze op een vliegveld nooit gedurfd en dan moet je gewoon even nadenken als je het ergens anders in het openbaar gaat oefenen.

04-12-2017 10:05:21 stora

Maar ik geloof niet dat ik daarheen zou willen.

Dus kom dat zien...kom dat zien...

