Vrouw knipt genitaliŽn vriend af na ruzie

De Argentijnse politie heeft een vrouw gearresteerd die met een snoeischaar zou hebben geprobeerd de genitaliŽn van haar vriend af te knippen. Volgens Brenda Barattini (26) pakte ze het vlijmscherpe gereedschap uit zelfverdediging toen de man haar wilde mishandelen. Het 40-jarige slachtoffer weerspreekt dat. Barattini zou 's nachts zijn woning zijn binnengedrongen en hem al slapende hebben belaagd.



Uit berichtgeving in Argentijnse en Amerikaanse media blijkt dat Brenda Barattini inmiddels heeft toegegeven dat ze het kruis van de man toetakelde met 'een of meer snoeischaren'. Details zijn niet vrijgegeven door de politie, maar volgens de Argentijnse website Los Andes raakte hij ernstig gewond aan zijn penis en testikels. De man, die zelf een ambulance belde, ligt momenteel in het ziekenhuis. Zijn toestand zou stabiel zijn.



Uit de eerste verhoren van het slachtoffer, dat anoniem wil blijven, is naar voren gekomen dat de vrouw de bewuste nacht plotseling naast zijn bed stond en hem aanviel. Barattini ontkent dat. Ze zou door de man - met wie ze een relatie had - zijn gebeld om 's nachts naar zijn appartement te komen. Eenmaal daar, zo stelt de vrouw, kregen de twee slaande ruzie en zou de man 'een instrument' hebben gepakt waarmee hij haar in bed wilde aanvallen. Barattini zou zich vervolgens met een door haar gevonden snoeischaar hebben verweerd.



In ArgentiniŽ wordt het spraakmakende incident vergeleken met de Amerikaanse zaak rond John en Lorena Bobbitt: een stel dat in 1993 het wereldnieuws haalde nadat Lorena de penis van haar op dat moment slapende man had afgesneden. De vrouw werd na een slepende rechtszaak vrijgesproken, omdat ze uit zelfverdediging handelde. Het geslacht van John Bobbitt kon worden gereconstrueerd. De kosten van de ingewikkelde operatie (circa 250.000 dollar) betaalde John uit eigen zak en met hulp van een geldinzamelingactie.

Reacties

04-12-2017 16:27:27 GMVersluis

Auw!

04-12-2017 16:59:49 allone

Drastische maatregel.. Al kan men niet ontkennen dat dat soms nodig is.. We zullen er wel nooit achter komen wat de waarheid is. Zelfverdediging?Drastische maatregel.. Al kan men niet ontkennen dat dat soms nodig is.. We zullen er wel nooit achter komen wat de waarheid is.

04-12-2017 17:17:53 stora

Zo kan ik dromen dat ik groene vingers heb Ik heb ook allemaal snoeischaren naast mijn bed liggen.Zo kan ik dromen dat ik groene vingers heb

04-12-2017 17:20:30 Emmo

Doet me denken aan Edward

