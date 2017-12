Koffer met 14.000 dode zeepaardjes

In de jacht op handelaren in bedreigde dieren doet de douane een bizarre ontdekking. In een koffer op Schiphol zitten maar liefst 14.000 dode zeepaardjes. Chinezen betalen grof geld voor de ‘libidoverhogende’ beestjes.Zaterdag 28 oktober. De Spanjaard S.Q. (5loopt ontspannen langs de winkeltjes op Schiphol. Kort daarvoor heeft hij twee koffers ingecheckt voor zijn KLM-vlucht naar Hangzhou, China. Alles lijkt op rolletjes te lopen. Q. is in Nederland voor een tussenlanding. Hij komt uit Peru en kon op de Zuid-Amerikaanse luchthaven moeiteloos zijn bagage aan boord krijgen.Maar in de bagagekelder van Schiphol gaan de alarmbellen wél af. Bij het scannen van zijn koffers ziet een medewerker een 'afwijkend scanbeeld'. Een van de koffers wordt opengemaakt. In zwarte plastic zakken met daarin grijze sealzakken zitten opmerkelijke pakketjes. Verpakt in oude kranten en elastiekjes vindt de douane dode zeepaardjes. Heel veel dode zeepaardjes. Na telling blijken het er ruim 14.000 te zijn. De partij is duizenden euro’s waard."Dieptreurig", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Q. wordt meteen opgepakt en meegenomen voor verhoor. Zeepaardjes zijn een bedreigde diersoort en om die reden beschermd. Ze worden geïmporteerd in Azië vanwege de vermeende medicinale werking. De ‘schattigste diertjes van de oceaan’ belanden vaak in soep en rijstwijn."Ik wist niet wat er in die koffer zat", verklaart Q. later tegen de politie. De Spanjaard stelt dat hij zijn bijzondere bagage vervoerde voor 'ene meneer W.', van wie hij verder geen gegevens heeft. W. zou hem 500 dollar hebben betaald voor de onkosten. Ook zou hij Q. later een deel van het ticket en extra bagagekosten vergoeden. Eenmaal in China moest Q. de koffer aan iemand overhandigen."Een reguliere smokkelmethode", zegt de woordvoerder van het OM. Volgens de aanklager wilde Q. zélf geld verdienen met het illegale transport. Q. verklaarde dat hij moet rondkomen van slechts 1.000 euro in de maand, maar ondertussen bezit hij wel een huis in Barcelona en heeft hij meerdere bedrijven op zijn naam staan, ook in Peru. In dat land gaat hij regelmatig naar het casino, ontdekt het OM.De Spanjaard is vorige week voor de rechter verschenen. Die heeft hem tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat betekent dat Q. komende Kerst achter de tralies zit. ,,Deze wijze van handelen heeft, gelet op de omvang, een grote impact op het voortbestaan van zeepaardsoorten en schaadt de biodiversiteit”, laat de woordvoerder van het OM weten.De extra controles op Schiphol – waarbij Q. is gepakt – zijn onderdeel van een grote operatie tegen de illegale handel in dieren en planten. Tussen september en november onderschepten politie, douane, NVWA, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het OM in totaal 59 keer exotisch handelswaar.Bedreigde diersoorten worden beschermd via het CITES-verdrag, waarbij zich inmiddels 181 landen hebben aangesloten. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Nederland kondigt de komende jaren meer acties aan om de handel in illegale dieren en planten te stoppen.