Dieven jatten voor fortuin aan 'waardeloze' kunstbenen uit auto

De politie in Londen is op zoek naar een onbekend aantal mannen dat deze week drie kunstbenen heeft gestolen uit een auto. De eigenaresse van de auto was op dat moment aan het eten in een restaurant.



,,De benen hebben geen waarde voor anderen, behalve voor mijzelf", schrijft de 45-jarige Victoria Milligan op Twitter. De kunstbenen zijn op maat gemaakt, en passen dus niemand anders dan haarzelf. Volgens de politie in Londen is de diefstal een 'zeer lage misdaad waarbij harteloze dieven de persoonlijke eigendommen van het slachtoffer hebben gestolen'.



De politie in de Britse hoofdstad vermoedt dat de daders kwamen aanrijden op scooters. Ze sloegen een ruit in en grepen twee tassen die op de achterbank van de auto lagen. Ze bemachtigden daarbij een laptop, maar ook drie kunstbenen. Die hebben volgens Britse media een waarde van zo'n 30.000 pond (ruim 34.000 euro).



De 45-jarige Victoria Milligan verloor een deel van haar linkerbeen in 2013. Dat gebeurde bij een ongeval met een speedboot waarbij haar 51-jarige echtgenoot en achtjarige dochter om het leven kwamen. Sindsdien maakt de fitnessinstructrice gebruik van verschillende beenprotheses.

