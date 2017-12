Richard (55) uit Tubbergen weigert boete voor storten afval te betalen

Een 55-jarige inwoner van Tubbergen weigert een boete te betalen voor storten van afval bij een recreatiepark in Epe. ,,Ik ben erin geluisd, ik ga die boete echt niet betalen.''



Richard van Vliet is afgelopen vrijdag veroordeeld tot 50 euro boete of een dag hechtenis. In mei van vorig jaar betrapte een agent hem op het 'storten van afval' bij een recreatiepark in Epe.



De 55-jarige Van Vliet heeft een regel uit de afvalstoffenverordening van de gemeente Epe overtreden. Daar staat onder andere in dat het verboden is om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in openbare afvalbakken. ,,Waar moet ik het anders neergooien? Op straat?'', zegt Van Vliet. ,,Die agent lag gewoon op de loer. Hij heeft het veel groter gemaakt dan het is.''



,,Ik had een sinaasappelschil bij me, een leeg potje, een medicijnstrip en een azijnfles. Ik gooide het gewoon weg. Volgens mij zocht die agent gewoon een reden om mij op te pakken.''



Er zijn al meerdere rechtszaken geweest over deze zaak. Volgens Van Vliet zal er alleen nooit een oplossing komen. ,,Justitie gaat nooit toegeven dat zij fout zaten en ik ga de boete zeker niet betalen. Ik peins er niet over.''

Reacties

01-12-2017 22:42:00 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.757

OTindex: 8.777

S



Maar wat is nu straatafval? Dat staat in atikel 1 onder i: straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;



Door het gebruik van het woord zoals kan ook niet met name genoemd afval hieronder vallen. Plastic flesjes valt eronder maar glazen flesjes lijkt er mogelijk ook onder te vallen.

De sinaasappelschillen vallen onder etenswaren, en te verdedigen valt dat de medicijnstrip valt onder verpakkingsmateriaal. Het vraagpunt is of het afval van zeer beperkte omvang was. Daar kan anders over gedacht worden. Je mag alleen straatafval in die bakken gooien. Artikel 17, tweede lid, van de Afvalstoffenheffing Epe Maar wat is nu straatafval? Dat staat in atikel 1 onder i: straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel;Door het gebruik van het woordkan ook niet met name genoemd afval hieronder vallen. Plastic flesjes valt eronder maar glazen flesjes lijkt er mogelijk ook onder te vallen.De sinaasappelschillen vallen onder etenswaren, en te verdedigen valt dat de medicijnstrip valt onder verpakkingsmateriaal. Het vraagpunt is of het afval vanwas. Daar kan anders over gedacht worden.

01-12-2017 23:23:47 D0rus

Senior lid

WMRindex: 236

OTindex: 0

Wnplts: Nijmegen

@De_Paus: Die sinaasappelschil en medicijn strip lijkt mij niet echt een probleem. Maar dat lege potje en azijnfles zijn al iets groter. En het is nogal wat veel samen om nog klein te zijn.



> ontstaan buiten een perceel;



Ik betwijfel ook of dit afval buiten het perceel ontstaan is, een azijn fles? Echt?



Meneer loopt gewoon zijn huishoudelijk afval weg te gooien, waarschijnlijk woont hij in een gemeente waar je flink betaald voor restafval. Daar hebben wij in Nijmegen ook last van, wij wonen op het rand van het winkel centrum en daar staan veel afval bakken. Rest afval betaal je veel belasting over, dus een straat verderop wonen er een paar die dagelijks hun afval in de openbare bakken dumpen. Gevolg is wel dat die altijd vol zitten en er dus extra veel afval op straat rond komt te slingeren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: