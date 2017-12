Gemeente Almere verspreidt nepnieuws: kopieert lokale krant #Floriade

De gemeente Almere heeft zich samen met wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade schuldig gemaakt aan het verspreiden van nepnieuws. Gemeente en Almere deelden woensdag op een bijeenkomst over de Floriade een krant uit die eruitziet als een speciale editie van Almere DEZE WEEK. Maar: Almere DEZE WEEK was hier echter niet van op de hoogte.ďWij berichten genuanceerd en kritisch over de Floriade. Wij zouden nooit een dergelijke uitgave maken. Hier is duidelijk misbruik gemaakt van het logo en de goede journalistieke naam van de krant. Nu staan we als krant voor een voldongen feit en moet de redactie aan het werk om de Almeerders op de hoogte te stellen dat wij helemaal niets met de uitgave van de Floriade B.V en de gemeente te maken hebben. Maar de imagoschade aan de krant is al aangericht.ĒDe gemeente heeft aan Almere DEZE WEEK laten weten dat de Floriade-uitgave nooit zo gemaakt had mogen worden en hiervoor haar excuses aangeboden. Wethouder Tjeerd Herrema zegt tegen Omroep Flevoland uit te zoeken waar het is misgegaan. Op de website van de gemeente is een rectificatie geplaatst.