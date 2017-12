Vliegtuig maakt noodlanding om wifinetwerk 'bom aan boord'

Een lolbroek heeft ervoor gezorgd dat een vliegtuig van Kenia naar Turkije een noodlanding heeft gemaakt. Hij of zij had een wifinetwerk aangemaakt met de naam 'bom aan boord'. Dat werd opgemerkt door andere passagiers.



Het vliegtuig maakte een noodlanding in Khartoem, de hoofdstad van Soedan. De 100 passagiers werden daar van boord gehaald en het vliegtuig werd gecontroleerd. Toen bleek dat er geen explosief aan boord was, mocht iedereen weer instappen en vloog het toestel door naar Istanbul.



Volgens Turkish Airlines was het wifinetwerk aan boord van het vliegtuig aangemaakt. Dat kan bijvoorbeeld met een smartphone. Of autoriteiten hebben achterhaald wie de grapjas was die daarachter zat, is niet bekendgemaakt.

Reacties

03-12-2017 18:55:12 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 2.740

OTindex: 55

Grappig hoor

03-12-2017 18:59:17 stora

Oudgediende



WMRindex: 7.668

OTindex: 978

@Heusdenaar , ik moest er ook erg om lachen

03-12-2017 19:15:16 allone

Stamgast



WMRindex: 30.720

OTindex: 61.455

Idd, humor

